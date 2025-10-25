L'ASLOCA annonce un fort soutien à son initiative sur les loyers, lancée en mai. Le texte exige que les loyers se basent sur les coûts réels et un contrôle régulier. L'association souligne l'importance de lutter contre l'explosion des loyers dans les centres urbains.

L'initiative a déjà récolté la moitié des signatures nécessaires. Photo: IMAGO/imagebroker

ATS Agence télégraphique suisse

L'initiative sur les loyers lancée en mai par l'ASLOCA recueille un large soutien, a indiqué samedi l'association de défense des locataires, à l'occasion de son assemblée générale à Berne. En seulement cinq mois, plus de la moitié des signatures nécessaires ont été récoltées, a-t-elle précisé dans un communiqué.

Le fort intérêt manifesté par la population pour l'initiative «montre que les loyers abusifs sont l'un des problèmes les plus urgents dans ce pays. La population veut enfin voir des solutions», indique Michael Töngi, vice-président de l’ASLOCA Suisse, cité dans le communiqué.

Le texte «Oui à la protection contre les loyers abusifs (initiative sur les loyers)», exige que les loyers se réfèrent aux coûts effectifs majorés d'un rendement limité. Il demande aussi un contrôle automatique et régulier des loyers. Le président de l'ASLOCA Carlo Sommaruga a rappelé la charge toujours plus lourde qui pèse sur les locataires: «Les locataires doivent faire face à l’explosion des loyers et au phénomène d’éviction des centres urbains.»

Succès et croissance

Il y a un an, le peuple a voté sur deux objets relatifs au droit du bail. Il a refusé par 51,6% de durcir les conditions de sous-locations. Il a également rejeté par 53,8% des voix la réforme pour faciliter les résiliations du bail pour besoin propre. Ces succès montrent que nous pouvons nous opposer aux milieux immobiliers, estime Carlo Sommaruga.

L'ASLOCA a jusqu'au 3 décembre 2026 pour récolter les 100'000 signatures nécessaires. Selon elle, plus de 60% des ménages suisses sont locataires. L’association poursuit sa croissance: à la fin de l’année 2024, l’ASLOCA comptait environ 239'200 membres, soit près de 6000 de plus que l’année précédente.