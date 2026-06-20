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La propriété est inaccessible?
Le PLR veut plus de zones à bâtir sans «bétonner» la Suisse

La Suisse a besoin de plus de logements: suite au rejet de l’«initiative des 10 millions», la coprésidente du PLR, Susanne Vincenz-Stauffacher, a appelé à repenser l’aménagement du territoire et à prévoir davantage de terrains constructibles pour les appartements.
Publié: il y a 13 minutes
La coprésidente du PLR, Susanne Vincenz-Stauffacher, appelle à un changement de cap en matière d'aménagement du territoire.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Après le rejet de l'initiative des 10 millions, la coprésidente du PLR, Susanne Vincenz-Stauffacher, appelle à un changement de cap en matière d'aménagement du territoire. Pour lutter contre la pénurie de logements, la Suisse doit pouvoir construire davantage.

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Dans une interview accordée aux titres alémaniques de Tamedia, Susanne Vincenz-Stauffacher estime que la stratégie actuelle de densification urbaine ne suffit pas. Outre une meilleure utilisation des zones à bâtir existantes, il faut également pouvoir délimiter à nouveau de nouveaux terrains à bâtir. «Nous devrions classer des terrains en zones à bâtir», a déclaré la conseillère nationale saint-galloise. La PLR a souligné qu’il ne s’agit pas pour autant de «bétonner» la Suisse. Il faudrait plutôt redonner aux cantons et aux communes une plus grande marge de manœuvre pour délimiter de nouvelles zones à bâtir.

Par ailleurs, le PLR réclame un assouplissement des prescriptions de protection ainsi que des restrictions concernant les oppositions. La transformation d’espaces de bureaux inoccupés en logements doit également être facilitée. Dans toute la Suisse, plus de trois millions de mètres carrés de surfaces de bureaux sont inoccupés, a indiqué Susanne Vincenz-Stauffacher. Cela permettrait théoriquement de créer jusqu’à 30'000 logements.

La propriété n'est plus qu'un rêve?

Le PLR réagit ainsi aux inquiétudes liées à la hausse des loyers et à la pénurie de logements, qui ont joué un rôle central dans la campagne référendaire sur l’initiative des 10 millions. Susanne Vincenz-Stauffacher a déclaré que le parti souhaitait rendre à nouveau possible le rêve d’accéder à la propriété. Pour la session d’automne, le PLR prévoit de déposer une série d’interventions sur le thème du logement.

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