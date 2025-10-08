DE
Les Romands en bas de la liste
Dans combien de mètres carrés vivent les Suisses?

Le logement se fait de plus en plus rare en Suisse, et l’avenir semble pencher vers une densification accrue. Mais comment les Suisses vivent-ils aujourd’hui? Qui dispose de plus d’espace, et où en manque-t-on? Blick dresse le tableau.
Publié: 11:39 heures
Moins d’un tiers des Suisses vivent dans l’une des plus d’un million de maisons individuelles que compte le pays.
Pascal Scheiber

Plus d'un million de maisons individuelles sont construites en Suisse. Mais moins d'un tiers de la population vit dans l'une d'entre elles. En effet, elles sont occupées par une ou deux personnes seulement. Parallèlement, la crise du logement continue sa progression.

Une étude du groupe de réflexion Urbanistica affirme aujourd'hui que 30% des surfaces urbanisées en Suisse pourraient accueillir deux millions de personnes supplémentaires si le potentiel inutilisé était exploité. Interrogé par Blick, le professeur de l'EPFZ David Kaufmann est très clair: «Une minorité de la population occupe la majorité de tous les bâtiments d'habitation.» C'est ce que démontre aussi une nouvelle évaluation de l'Office fédéral de la statistique (OFS) réalisée avec des chiffres de l'année dernière.

Les Genevois ont peu d'espace

Appenzell Rhodes-Intérieures et Thurgovie sont en tête de liste des cantons où les habitants ont le plus d'espace, avec 52,2 mètres carrés par personne, indépendamment du nombre de pièces. Tout en bas du classement, on trouve le canton de Genève. Les raisons? Le prix, bien sûr. Une personne vit en moyenne dans 37,5 mètres carrés, soit un tiers de moins que les habitants de Suisse alémanique.

Par ailleurs, ce n'est pas forcément parce qu'un logement est plus grand que davantage de personnes y vivent. Un chapitre de l'étude de l'OFS révèle que ce sont les femmes vivant seules en Thurgovie qui possèdent le plus d'espace par rapports aux autres cantons. Elles disposent en moyenne de 93,4 mètres carrés d'espace habitable. Viennent ensuite les femmes d'Appenzell et de Glaris.

Un autre constat s'impose: les personnes vivant seules en appartement ont besoin, en moyenne en Suisse (hommes: 76,9 m2 ; femmes: 82,1 m2) de deux fois plus d'espace qu'une famille de quatre personnes (31,5 m2 chacune).

Moins il y a d'habitants, plus les ménages sont grands

Il est clair que celui qui vit seul dans un appartement a besoin, en moyenne suisse (76,9 m²), de deux fois plus de place qu'une famille de quatre personnes (31,5 m² chacun). Mais dans toute la Suisse, plus d'un tiers des ménages sont gérés par une seule personne. La tendance est que la plupart des personnes vivent seules dans les zones urbaines et périurbaines. Dans les villes de plus de 50'000 habitants, on compte en moyenne 46% de ménages composés d'une seule personne. En revanche, dans les communes rurales, la part des ménages de deux personnes ou plus est bien plus élevée.

Quelle que soit leur taille, la majorité des ménages ont un point commun: ils vivent en location ou en sous-location. Le tiers restant des Suisses possède sa propre maison ou son appartement en copropriété.

