Donald Trump est arrivé à Davos
Le président américain Donald Trump est arrivé mercredi vers 14h00 à Davos (GR). Son hélicoptère, accompagné de plusieurs autres appareils, s'est posé sur l'héliport de la station grisonne.
De nombreux curieux étaient présents pour tenter d'apercevoir le locataire de la Maison Blanche, entouré de forces de sécurité lourdement armées. Un tapis rouge a été déroulé au pied de l'appareil pour accueillir Donald Trump. Il doit prononcer un discours très attendu, initialement prévu à 14H30, mais il a rejoint avec retard la station chic des Alpes suisses, après un problème à bord d'Air Force One qui l'a contraint à faire demi-tour en vol et prendre un autre appareil.
Source: AFP
Revivez le départ de l'hélicoptère Marine One de Zurich
Les premières images de Donald Trump en Suisse
Des primiaire images montrent Donald Trump quittant Air Force One et descendant la passerelle à l'aéroport de Zurich. Le président a notamment pointé du doigt une personne non identifiée, à qui il a lancé quelques mots, avant de se diriger vers l’hélicoptère qui doit l’emmener à Davos.
Trump a brièvement foulé le sol suisse avant de s'envoler pour Davos
Le président américain Donald Trump a très brièvement foulé le sol suisse, avant d'embarquer à bord de l’hélicoptère militaire américain Marine One, qui l’acheminera jusqu’à Davos. Alors que l'avion a atterri 12h38, le rotor de hélicoptère s'est enclenché seulement 22 petites minutes plus tard.
Donald Trump a finalement atterri à Zurich!
«L'avion de l'apocalypse» observé non loin d'Air Force One
Le Boeing E-4B «Nightwatch» de l’US Air Force a été repéré au dessus du ciel britannique. Cet appareil est généralement déployé dans des situations extrêmes. Particularité notable: l’avion n’a pas suivi le même itinéraire qu’Air Force One. Aucune explication officielle n’a été fournie. Il pourrait être question de manœuvres, ds rotations de personnel ou d’un relèvement du niveau d’alerte dans un contexte international tendu.
L’E-4B est considérée comme un centre de commandement volant en cas de crise majeure. Depuis cet appareil, le président, le secrétaire à la Défense et l’état-major peuvent diriger les forces armées américaines, y compris si des bases au sol étaient détruites par une attaque nucléaire. Conçu pour rester en vol plusieurs jours, l’avion permet de coordonner des crises, des opérations militaires et même d'exécuter des ordres nucléaires.
Le «Nightwatch» doit sa réputation sombre à ces scénarios de fin du monde. Blindé contre les impulsions électromagnétiques provoquées par des explosions nucléaires, doté de plusieurs systèmes de communication indépendants et d’antennes spécifiques pour le contact avec les sous-marins, cet avion est en état en alerte permanente. Au moins un appareil est prêt à décoller à tout moment.
En attendant Trump, des embouteillages de limousines se forment à Davos
Aux abords du carrefour menant au centre de congrès de Davos, la circulation est à l’arrêt. Tous veulent être sur place à temps pour l’arrivée de Donald Trump. Malgré ce retard, son discours doit se tenir comme prévu à 14h30, ont indiqué les organisateurs à la SRF.
Javier Milei est arrivé presque incognito à Davos
Le président argentin Javier Milei est arrivé presque incognito sur les coups de 10h au centre de congrès de Davos. Connu pour sa politique néo-libérale particulièrement agressive, le dirigeant a cordialement salué des chefs d’entreprise et des responsables politiques avant de se retirer avec eux dans une salle à l’écart, le «Jakobshorn».
A l'instar de son maître à penser Donald Trump, Javier Milei doit s'exprimer cet après-midi à l’adresse de la communauté internationale. Qui se trouvera dans le viseur du président argentin? Réponse dans quelques heures.
Le WEF va-t-il quitter Davos? L'idée commence à faire son chemin
Davos pourrait-elle perdre «son» Forum? Cette édition 2026 est une preuve, s'il en fallait une, que la station grisonne fonctionne au-dessus de ses capacités. En coulisses, et de manière officieuse, l’idée d’un déplacement de la grand-messe annuelle de l'économie mondiale commence à circuler.
Selon le «Financial Times», qui cite Larry Fink, des villes comme Detroit ou Dublin seraient évoquées. Le patron de BlackRock copréside actuellement le Forum aux côtés du Suisse André Hoffmann.
Un dirigeant de premier plan a par ailleurs confié au quotidien britannique avoir passé trois heures dans les embouteillages, estimant qu’un déménagement du WEF hors de Davos devrait être sérieusement envisagé. La station serait devenue victime de son propre succès.
D’autres métropoles, comme Jakarta ou Buenos Aires, sont également mentionnées. Une rotation du sommet entre plusieurs villes fait aussi partie des scénarios à l’étude.
A Zurich, la déception des passionnés venus voir Air Force One
A l’annonce de l’arrivée attendue d’Air Force One, de nombreux passionnés d’aviation s’étaient rassemblés à l’aéroport de Zurich. Mais lorsque le président américain a finalement dû emprunter un avion de remplacement, la déception était palpable parmi les spotters. «Air Force One aurait clairement été le clou du spectacle», a lâché l'un d'eux, dépité, au micro de Blick.