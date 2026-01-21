«L'avion de l'apocalypse» observé non loin d'Air Force One

Le Boeing E-4B «Nightwatch» de l’US Air Force a été repéré au dessus du ciel britannique. Cet appareil est généralement déployé dans des situations extrêmes. Particularité notable: l’avion n’a pas suivi le même itinéraire qu’Air Force One. Aucune explication officielle n’a été fournie. Il pourrait être question de manœuvres, ds rotations de personnel ou d’un relèvement du niveau d’alerte dans un contexte international tendu.

L’E-4B est considérée comme un centre de commandement volant en cas de crise majeure. Depuis cet appareil, le président, le secrétaire à la Défense et l’état-major peuvent diriger les forces armées américaines, y compris si des bases au sol étaient détruites par une attaque nucléaire. Conçu pour rester en vol plusieurs jours, l’avion permet de coordonner des crises, des opérations militaires et même d'exécuter des ordres nucléaires.

Le «Nightwatch» doit sa réputation sombre à ces scénarios de fin du monde. Blindé contre les impulsions électromagnétiques provoquées par des explosions nucléaires, doté de plusieurs systèmes de communication indépendants et d’antennes spécifiques pour le contact avec les sous-marins, cet avion est en état en alerte permanente. Au moins un appareil est prêt à décoller à tout moment.