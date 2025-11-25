DE
Pertes financières
Swissmedic va supprimer 45 postes à plein temps

Swissmedic va supprimer quelque 45 postes à plein temps ces deux prochaines années, soit près de 10% en terme d'équivalents plein temps (EPT). L'Institut suisse des produits thérapeutiques a affiché un déficit en 2024 et anticipe d'autres pertes à venir.
Publié: 10:39 heures
L'institut Swissmedic prévoit de supprimer une quarantaine de postes prochainement (archives).
Photo: PETER SCHNEIDER
ATS Agence télégraphique suisse

Swissmedic, l'Institut suisse des produits thérapeutiques, annonce la suppression d'environ 45 postes à plein temps sur deux ans, soit près de 10% de ses effectifs. Cette décision fait suite à un déficit en 2024 et des prévisions de pertes futures.

Swissmedic s'autofinance à 80%. Dans un contexte de baisse des recettes et de hausse des dépenses, liées notamment à la numérisation, il a clôturé l'année 2024 sur un déficit de 23,4 millions de francs. Dans les conditions actuelles, il anticipe également des déficits pour 2025 et les années suivantes, écrit l'institut dans un communiqué mardi.

Sans la prise de contre-mesures, les charges d'exploitation actuelles ne seraient plus couvertes à moyen terme. L'institut va donc réduire de 6 millions de francs au moins ses frais de matériel et supprimer quelque 45 postes à plein temps au cours des deux prochaines années. L'effectif en 2024 se montait à 510 EPT. Les syndicats, dans une réaction, se sont d'ores et déjà dits «choqués» par cette annonce.

