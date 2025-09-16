DE
FR

L'expansion freinée
Trump force Ricola à freiner ses plans d'expansion en Suisse

Ricola reporte l'ouverture prévue de l'ancienne usine Hero à Lenzburg (AG) en raison de droits de douane américains élevés. Le CEO Thomas Meier explique que l'entreprise lève le pied afin de protéger le site principal de Laufen et les collaborateurs.
Publié: il y a 38 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 31 minutes
Ricola stoppe son expansion en raison des droits de douane de Trump.
Photo: keystone-sda.ch
Patrik_Berger_Redaktor Wirtschaft Desk_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Patrik Berger

Donald Trump complique sérieusement les plans de Ricola. Face à l’incertitude entourant les droits de douane de 39%, le fabricant de bonbons aux herbes freine son expansion. Il y a un an, Ricola annonçait vouloir reprendre l’ancienne usine Hero de Lenzburg (AG), avec un investissement de 20 millions de francs et la création de plus de 100 emplois. Le lancement était prévu pour 2026.

Mais l’ouverture est reportée, la faute aux taxes américaines élevées, rapporte l’«Aargauer Zeitung». Depuis la pandémie, la demande de bonbons Ricola explose aux Etats-Unis, où la marque est même leader du marché des pastilles contre la toux. Mais avec des droits d’importation de 39%, les célèbres tisanes en pastilles deviennent soudain bien plus coûteuses.

Une délocalisation possible

«Nous levons le pied», explique le CEO Thomas Meier. Le projet de deux nouvelles lignes de production à Lenzburg est pour l’instant gelé. L’entreprise préfère observer l’évolution de la situation. «Il s’agit de protéger notre site principal de Laufen et nos collaborateurs», précise Thomas Meier à la SRF. Beaucoup d’employés y travaillent depuis des décennies et passent désormais en priorité.

L’incertitude reste forte. Ricola veut continuer à produire en Suisse, mais n’exclut plus une délocalisation. Le groupe surveille de près l’évolution des droits de douane et n’investira à Lenzburg que lorsque la situation sera clarifiée.

