Sergio Ermotti est auditionné lundi par la commission de l’économie du National sur la Lex UBS, qui durcirait les fonds propres des filiales étrangères des grandes banques. UBS, seule concernée, conteste le seuil de 90% voté par les Etats.

Sergio Ermotti auditionné au Parlement sur la Lex UBS

Sergio Ermotti auditionné au Parlement sur la Lex UBS

ATS Agence télégraphique suisse

Le patron d'UBS Sergio Ermotti est auditionné lundi matin sur la Lex UBS. La commission de l'économie du National doit se positionner sur ce dossier brûlant. La décision du Conseil des Etats en septembre avait suscité la colère du géant bancaire.

M. Ermotti et la ministre des finances Karin Keller-Sutter se sont brièvement serré la main avant de plaider leur cause face à la commission, a constaté une journaliste de Keystone-ATS.

Le Tessinois attendait dans une salle adjacente à celle de la commission, en présence de la conseillère fédérale ainsi que des présidents de la Banque nationale suisse (BNS) Martin Schlegel et de la Finma Marlene Amstad. Il est resté assis, alors que tout le monde se tenait debout.

Couverture par des fonds propres

La loi sur les banques sur laquelle se penche la commission prévoit d'augmenter la couverture par des fonds propres des filiales étrangères des grandes banques suisses. UBS est la seule concernée.

Karin Keller-Sutter propose, avec le soutien de la BNS et de la Finma, une couverture par 100% de fonds propres durs. UBS voulait une couverture à 50%. Le Conseil des Etats a lui voté pour une couverture à 90%.