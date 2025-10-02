DE
La Suisse n'était pas au courant
L'ex-conseiller fédéral Ueli Maurer à nouveau invité en Chine

Ueli Maurer était à nouveau l'invité officiel de Pékin. D'après «Le Temps», il s'y est rendu en tant qu'ancien président de la Suisse. Il en a profité pour louer Xi Jinping et défendre la neutralité helvétique.
Présenté comme un «ancien président suisse», Ueli Maurer était invité à Pékin pour une Conférence de paix. (Image d'archive)
Photo: KEYSTONE
Dimitri FaravelJournaliste Blick

Il y a visiblement un amour réciproque entre l'Empire du Milieu et Ueli Maurer. Comme le révèle «Le Temps» ce jeudi 2 octobre, l'ancien président de l'Union démocratique du centre (UDC) était invité à une Conférence de paix à Pékin marquant les 80 ans de la victoire chinoise contre le Japon, le 26 septembre dernier.

Présenté comme «ancien président de la Confédération suisse», il a pris la parole, visité un musée et rencontré de nombreux étudiants. Il s'agissait de son deuxième déplacement à Pékin en moins d’un mois. Le 3 septembre, il assistait à une parade militaire sur la place Tiananmen, aux côtés de dirigeants comme Vladimir Poutine et Kim Jong-un. Aucun représentant européen n’était présent. 

La Chancellerie n'en savait rien

A Berne, ces apparitions officielles font réagir. Certains s’étonnent de le voir ainsi associé au protocole chinois, arborant un pin’s suisse. Le DFAE renvoie à la Chancellerie, qui indique n’avoir pas été informée. Aucune obligation n’impose en effet aux anciens conseillers fédéraux d’annoncer ce type de voyage.

Dans un podcast du magazine conservateur «Weltwoche», Ueli Maurer a admis avoir volontairement évité d’en parler au Conseil fédéral, pour ne pas le mettre «dans l’embarras». Très proche de la Chine, il critique le «dénigrement» dont elle ferait l’objet en Suisse et affirme que sa présence renforçait l’image d’une «Suisse neutre». Il a par ailleurs salué le rôle «modérateur» de Xi Jinping, face au «bellicisme en Europe».

