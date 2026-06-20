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Levée de l'interdiction
L'ATE s'oppose à de nouvelles centrales nucléaire

L'Association transports et environnement (ATE) rejette la suppression de l'interdiction du nucléaire, inscrite dans la Stratégie énergétique 2050. Elle soutiendra le référendum et s'engage dans la récolte des signatures.
Publié: il y a 20 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 19 minutes
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

L'Association transports et environnement (ATE) s'opposera à la levée de l'interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires en Suisse. Réunis samedi à Ilanz (GR), ses délégués ont annoncé leur soutien au référendum contre la décision du Parlement.

Pour l’ATE, la suppression de l’interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires, inscrite dans la Stratégie énergétique 2050 acceptée en votation populaire, est «inacceptable». Dans un communiqué publié samedi, l’association estime que la Suisse doit privilégier un approvisionnement électrique reposant sur les énergies renouvelables, l’amélioration de l’efficacité énergétique et le développement des réseaux.

Participation à la récolte de signatures

Les débats parlementaires de la session d'été sur l'avenir du nucléaire ont occupé une place centrale lors de l'assemblée des délégués. Selon l'ATE, le contre-projet indirect opposé à l'initiative dite «Blackout» reprend l'essentiel des revendications de celle-ci et remet en cause un compromis énergétique validé démocratiquement.

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L'association a ainsi décidé de soutenir le référendum annoncé contre cette décision et de participer activement à la récolte de signatures.

Réunis au couvent d'Ilanz, les 65 délégués ont par ailleurs reconduit la coprésidence formée par David Raedler (VD) et Jelena Filipovic (BE), ainsi que le vice-président Thomas Ruckstuhl (TI). Rui Bechtold (SG) et Cristina Bitschnau (GR) ont fait leur entrée au Comité central.

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