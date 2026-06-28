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Les recherches se poursuivent
Un homme saute dans l'Aar et disparaît dans les flots

Un homme de 28 ans est porté disparu après avoir été emporté par le courant de l'Aar en Argovie. Les recherches se poursuivent, au lendemain de plusieurs autres accidents de baignade dans le canton.
Publié: il y a 49 minutes
Vendredi soir déjà, des accidents de baignade se sont produits dans le canton d'Argovie, dans la Reuss et dans le Rhin.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Un nouvel accident de baignade s'est produit samedi soir dans le canton d'Argovie. Un jeune Pakistanais de 28 ans a été emporté par le courant après un saut dans l'Aar à Windisch. L'homme n’avait pas encore été retrouvé dimanche à la mi-journée.

L'homme a sauté dans la rivière vers 19h45 depuis une passerelle, a indiqué dimanche la police argovienne. Plusieurs personnes présentes sur place ont tenté de l'en dissuader, mais sans succès. Le jeune homme a plongé, refait surface, crié à l'aide puis disparu dans les eaux.

Les opérations de recherche, lancées immédiatement avec plusieurs patrouilles de police et un hélicoptère de sauvetage, ont duré plusieurs heures. L'homme n’a jusqu'à présent pas été retrouvé. Les recherches se poursuivent.

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Vendredi soir déjà, des accidents de baignade se sont produits dans le canton d'Argovie, dans la Reuss et dans le Rhin. Un homme a perdu la vie dans le Rhin, un autre est toujours porté disparu dans la Reuss. Une autre personne a été sauvée in extremis du Rhin.

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