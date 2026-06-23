Un homme de 22 ans s'est noyé lundi après-midi près de l'île de Zurlinden, à Aarau. Alertés à 16 h, les secours ont localisé son corps avec un drone, mais n'ont pu le réanimer.

Un jeune de 22 ans décède dans un accident de baignade à Aarau

Un jeune de 22 ans décède dans un accident de baignade à Aarau

ATS Agence télégraphique suisse

Un homme de 22 ans est décédé lundi après-midi près de l'île de Zurlinden, à Aarau, dans un accident de baignade. Après être entré dans l'Aar, il a plongé mais n'est plus remonté à la surface. Les secours n'ont pu que le repêcher sans vie.

Un témoin a alerté les secours vers 16 h00, indique mardi la police cantonale argovienne. De nombreux secouristes et équipes d’intervention se sont immédiatement lancés à la recherche du disparu, à l'aide d'un bateau et d'un drone.

Grâce au drone, le jeune homme a pu être localisé sous l’eau, mais les pompiers n’ont pu que le ramener à la surface sans vie. Une enquête est en cours pour clarifier les circonstances de l'accident.