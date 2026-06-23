ATS Agence télégraphique suisse
Un homme de 22 ans est décédé lundi après-midi près de l'île de Zurlinden, à Aarau, dans un accident de baignade. Après être entré dans l'Aar, il a plongé mais n'est plus remonté à la surface. Les secours n'ont pu que le repêcher sans vie.
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Un témoin a alerté les secours vers 16 h00, indique mardi la police cantonale argovienne. De nombreux secouristes et équipes d’intervention se sont immédiatement lancés à la recherche du disparu, à l'aide d'un bateau et d'un drone.
Grâce au drone, le jeune homme a pu être localisé sous l’eau, mais les pompiers n’ont pu que le ramener à la surface sans vie. Une enquête est en cours pour clarifier les circonstances de l'accident.
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