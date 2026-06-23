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Accident de canot pneumatique
Trois jours après sa disparition, le corps du petit garçon a été retrouvé dans la Reuss

C'est désormais une triste certitude. Le petit garçon de cinq ans, qui avait disparu samedi lors d'un accident de canot pneumatique sur la Reuss est décédé. Des passants ont retrouvé son corps mardi après-midi à Merenschwand (AG).
Publié: il y a 7 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 4 minutes
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Des bénévoles ont retrouvé le corps d'un enfant disparu depuis trois jours.
Photo: Lecteur reporter

Depuis le 20 juin, la police, les pompiers et des bénévoles menaient des recherches intensives pour retrouver un enfant de 5 ans. Ce garçonnet avait disparu samedi après avoir navigué sur la Reuss à bord d'un canot pneumatique avec ses parents et sa sœur de 7 ans. 

Mais une triste nouvelle est tombée mardi après-midi: le petit est décédé. Son corps a été découvert dans la commune de Merenschwand, au bord de la rivière. Interrogée à ce sujet, la police cantonale d'Argovie a confirmé qu'un enfant décédé avait été retrouvé. A l'heure actuelle, tout porte à croire qu'il s'agit du garçon disparu.

Le canot pneumatique a heurté un arbre

Ces dernières heures, de nombreux bénévoles ont participé aux recherches pour retrouver le garçon. La famille s’était désespérément adressée au public et avait lancé un appel à toutes les personnes souhaitant participer bénévolement aux recherches.

Samedi, peu avant 14h, près de Mühlau (AG), le canot pneumatique de la famille d’Aron avait heurté un arbre et a chaviré. Le reste de la famille a pu se mettre à l'abir sur la rive, mais le garçon n'a pas eu cette chance.

Des bénévoles ont ratissé la Reuss

Des dizaines de personnes s'étaient donné rendez-vous mardi sur les réseaux sociaux pour une opération de recherche et ont parcouru la Reuss tout au long de la journée, raconte un lecteur de Blick présent sur place. «C'est un bénévole qui a découvert le corps», précise-t-il.

Les secours sont entre-temps arrivés et ont bouclé la zone. 

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