Publié: il y a 43 minutes

Selon une enquête de l'ASIP, 44% des caisses de pension suisses pratiquent l'«impact investing». Ces investissements, visant un impact écologique ou social, représentent en moyenne 4,5% de leur fortune totale.

Les caisses de pension suisses intègrent l’impact écologique et social

Les caisses de pension suisses intègrent l’impact écologique et social

L'«impact investing» séduit près de la moitié des caisses de pension suisses. Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

ATS Agence télégraphique suisse

Environ 44% des caisses de pension misent sur l’«impact investing». Elles investissent dans des placements qui doivent générer, en plus d’un rendement financier, un impact écologique ou social, selon une enquête de l’Association suisse des institutions de prévoyance.

Les investissements les plus prisés concernent des projets d’infrastructures énergétiques, tels que des installations solaires, éoliennes ou hydrauliques. Parmi les autres priorités des caisses de pension suisses figurent le logement abordable, l’habitat durable et les microcrédits.

Comparé aux investissements globaux, la part des placements dans l'«impact investing» reste toutefois modeste: en moyenne, environ 4,5% de la fortune totale des caisses de pension suisses est investie dans des placements à impact.