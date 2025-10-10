Au menu de ce vendredi 10 octobre: un deepfake de Pierre-Yves Maillard sur les réseaux, la Confédération contre l'initiative service citoyen, un partenariat public-privé pour financer les transports, le premier album de Nemo et enfin, un peu de foot.

Un deepfake de Pierre-Yves Maillard circule sur Facebook. Des escrocs s'en servent pour soutirer de l'argent aux internautes. Photo: TIL BUERGY

Ca y est, c'est la fin de la semaine! Pour patienter jusqu'au week-end, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un condensé des actualités suisses à ne pas manquer en ce vendredi 10 octobre. C'est parti:

1 Un deepfake de Pierre-Yves Maillard piège des internautes

Un deepfake de Pierre-Yves Maillard circule sur Facebook et incite à investir dans de faux produits financiers, rapporte «24 heures». Les escrocs ont utilisé des extraits des interventions du socialiste au Conseil national pour créer cette vidéo trompeuse. Une dame a déjà perdu 250 francs et provoqué la réaction du président de l’Union syndicale suisse dans une vidéo authentique, dans laquelle il dénonce une arnaque menée par des «voyous» et appelle à la prudence. Il précise qu’il n’encourage jamais ce type d’investissement: «La seule chose dans laquelle j’encourage la population à investir, c’est l’AVS à la limite.» Pierre-Yves Maillard se réserve le droit de porter plainte.

2 Le Conseil fédéral ferme face au service citoyen

Le ministre de la défense Martin Pfister défend la position du Conseil fédéral sur l'initiative service citoyen. L'initiative, que le Parlement et le Conseil fédéral recommandent de rejeter, demande que tous les jeunes Suisses, femmes et hommes, s'engagent au bénéfice de la collectivité et de l'environnement. L'engagement pourrait être effectué au sein de l'armée, du service civil, de la protection civile ou d'un autre service de milice. Une compensation financière doit être prévue.

3 Economiesuisse veut faire rouler les transports grâce au privé

La faîtière de l’économie suisse, Economiesuisse, a proposé, dans une interview accordée aux titres alémaniques de Tamedia, de recourir à des partenariats public-privé pour financer l’extension des infrastructures de transport. «L’Etat pourrait collaborer davantage avec les entreprises, tant pour la mise en œuvre que pour le financement», a déclaré Alexander Keberle, membre de la direction d’Economiesuisse. Selon lui, des études montrent que cette approche permettrait de mieux respecter les budgets et les délais. Interrogé sur la question, Alexander Keberle a précisé qu’il ne voyait aucune contradiction entre cette proposition et le soutien d’Economiesuisse aux mesures d’économie du gouvernement dans les transports publics.

4 Nemo fait son grand retour en signant un premier album

Un an et demi après son triomphe à l’Eurovision à Malmö (Suède), Nemo sort son premier album, «Arthouse». Un projet personnel et ambitieux, qui explore la frontière entre pop et musique expérimentale. «Il n’y a qu’un seul premier album, a confié Nemo à Keystone-ATS. Il devait refléter tout ce que j’avais envie de dire.»

5 La Suisse joue gros face à la Suède

L'équipe de Suisse pourrait faire un pas décisif en direction de la phase finale de la Coupe du monde 2026 vendredi soir à Solna dans la banlieue de Stockholm. La sélection de Murat Yakin, qui a gagné ses deux premiers matches face au Kosovo et à la Slovénie en septembre en maîtrisant son sujet, prendrait une option sur la 1re place du groupe B en cas de troisième victoire. Son adversaire, la Suède, est en revanche sous pression avant ce choc: l'attaquant de Liverpool Alexander Isak et ses coéquipiers n'ont conquis qu'un seul point dans leurs deux premiers matches qualificatifs. Une défaite écarterait presque définitivement les Suédois de la course à la 1re place.