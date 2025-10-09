DE
FR

Auditions au Ministère public
Les députés vaudois bel et bien témoins dans l'affaire du bouclier fiscal

Le Ministère public vaudois a auditionné jeudi 92 députés masculins du Grand Conseil en qualité de témoins à son siège à Renens. Chaque élu a passé environ 20 minutes devant un procureur dans le cadre d'une enquête sur des fuites médiatiques liées au bouclier fiscal.
Publié: 17:39 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 49 minutes
Partager
Écouter
Les députés masculins du Grand Conseil vaudois ont tous été convoqués par le procureur général du Ministère public vaudois, ici à Renens (archives).
Photo: Dominic Favre
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Ministère public vaudois a entendu jeudi 92 députés hommes du Grand Conseil en tant que témoins, dans le cadre de l’enquête sur les fuites médiatiques liées au bouclier fiscal. Les auditions, menées à Renens, ont duré une vingtaine de minutes pour chaque élu.

A lire aussi
Le Bureau du Grand Conseil autorise l'enquête contre Valérie Dittli
Elle, salue la procédure
Le Bureau du Grand Conseil autorise l'enquête contre Valérie Dittli
Le PS étonné par la communication «cavalière» de Valérie Dittli sur l’enquête qui la vise
Procédure pénale autorisée
La communication «cavalière» de Valérie Dittli étonne le PS

«L'instruction pénale est consécutive à une dénonciation du Conseil d'Etat pour violation du secret de fonction, à la suite de la publication dans les médias d'informations confidentielles en lien avec le rapport Paychère sur le bouclier fiscal», a indiqué jeudi en fin d'après-midi le Ministère public (MP).

«Estimant crédible et légitime le soupçon de violation du secret de fonction par une ou plusieurs personnes au fait du contenu du rapport Paychère, le procureur général a décidé d'ouvrir une instruction pénale le 16 septembre 2025», poursuit-il. Sur les 100 députés convoqués, 92 ont ainsi été entendus jeudi par le procureur général ou l'un des cinq procureurs du MP. Pour des questions d'indisponibilité à cette date, huit députés seront entendus ces prochaines semaines.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Une nouvelle façon d'économiser
Présenté par
Une nouvelle façon d'économiser
Les ETF, une alternative à l'épargne?
Une nouvelle façon d'économiser
5 idées pour un automne inoubliable
Présenté par
5 idées pour un automne inoubliable
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Présenté par
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Étude sur la santé
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Présenté par
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Découvrir, expérimenter, déguster
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus