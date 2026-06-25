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«L'environnement protecteur s'érode – depuis l'est, l'ouest et le sud»
La sécurité de la Suisse s'est encore dégradée, selon le SRC

La Suisse fait face à des menaces croissantes, selon le SRC. Jeudi, le service de renseignement a identifié la Russie comme danger principal avec des agents sous couverture diplomatique. La radicalisation et les tensions en Iran renforcent les risques.
Publié: 14:00 heures
La menace russe est au premier plan, estime le SRC.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Espionnage, cyberattaques, terrorisme: la Suisse fait face à des menaces multiples et croissantes. La Russie est considérée comme le danger le plus direct, estime jeudi le Service de renseignement de la Confédération (SRC).

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L'ordre international est en plein bouleversement, avec des crises et des conflits qui se multiplient autour de l'Europe, a indiqué le SRC dans son rapport. L'instabilité est globale. «L'environnement protecteur de la Suisse s'érode – depuis l'est, l'ouest et le sud», a résumé le directeur du SRC, Serge Bavaud.

La menace russe est au premier plan. Moscou cherche à affaiblir les démocraties occidentales par un conflit hybride, maintenant des dizaines d'officiers de renseignement présumés en Suisse, souvent sous couverture diplomatique.

La menace terroriste reste par ailleurs élevée, marquée par des individus radicalisés en ligne. La guerre en Iran accroît aussi la probabilité d'actes de violence contre des cibles juives ou américaines en Suisse.

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