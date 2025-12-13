Jonas Lauwiner, autoproclamé «roi de Suisse», s'approprie les terrains sans propriétaires à travers tout le pays. Le canton de Berne souhaite désormais modifier sa loi pour mettre un terme à ses agissements.

Le canton de Berne veut mettre fin aux agissements de Jonas Lauwiner

Il s’empare en toute légalité des terrains qui n’ont pas de propriétaires inscrits au registre foncier. Jonas Lauwiner, 31 ans, s'est autoproclamé «roi de Suisse». En tout, il a acquis plusieurs dizaines de routes, et près de 150 terrains et parcelles de forêt dépourvus de propriétaire. Au total, cela représente près de 115'000 mètres carrés de terre.

Et cela pose problème. Il est actuellement en conflit avec la municipalité de Geuensee, à Lucerne, au sujet d’une route. Il n’est disposé à céder «son» cul-de-sac à la commune que si celle-ci paie le prix fort et menace de rebatiser le tronçon «rue Lauwiner». Une situation qui agace les riverains.

La démarche de Jonas Lauwiner est pourtant légale. Les terrains et les routes peuvent se retrouver sans propriétaire pour plusieurs raisons: si quelqu’un renonce à son droit de propriété, qu’une entreprise fait faillite ou qu’une personne décède sans laisser d’héritier. Pour une modeste somme, toute personne possédant un passeport suisse et présentant une déclaration d’appropriation peut alors être inscrite comme propriétaire au registre foncier.

Les communes bernoises doivent obtenir un droit de préemption

Mais le canton de Berne souhaite désormais mettre un terme à ces agissements. A l’avenir, les communes bernoises devraient obtenir un droit de préemption – le droit d’acheter en premier – sur les terrains sans propriétaire. C'est du moins ce qu'envisage le Conseil d'Etat dans une proposition de modification de la loi publiée vendredi.

L'objectif est d’empêcher «que des particuliers s’approprient des terrains sans propriétaire afin d’en faire le commerce à des fins commerciales», explique le Conseil d’Etat bernois. «Cela permettra en outre d’éviter les conflits avec le voisinage.» Les autorités bernoises ne mentionnent pas explicitement le nom de Jonas Lauwiner mais il est cependant assez clair que cette loi le vise spécifiquement. Des actions politiques sont également menées dans le canton de Lucerne pour mettre un terme à l’accaparement des terres par Jonas Lauwiner.