1/10 Jonas Lauwiner, le «roi de Suisse» autoproclamé. Photo: DR

Marian Nadler

Depuis des années, Jonas Lauwiner fait la une des journaux. Le jeune homme, qui a grandi à Interlaken, dans le canton de Berne, s'est fait un nom en s'appropriant des terrains sans propriétaires. Il se serait déjà emparé de plus de 150 chemins, routes et bâtiments. Il s'est d'abord fait appeler «roi de Berthoud» et s'est depuis autoproclamé «roi de Suisse».

Jonas Lauwiner se met des riverains à dos

Jonas Lauwiner possède également des terres dans le canton de Lucerne. Récemment, le trentenaire a acheté la «Rosenweg», une petite route dans un quartier résidentiel de la commune de Geuensee, dans le canton de Lucerne. Avant cette acquisition, une coopérative routière était sur le point d'y être fondée. Aujourd'hui, ce projet pourrait leur coûter cher. Car à l'avenir, Jonas Lauwiner pourra exiger de l'argent pour le droit de passage. Comme le rapporte la «Luzerner Zeitung», le grand propriétaire foncier a donné aux riverains de cette rue trois options pour récupérer leur rue.

Première possibilité? La rue serait rebaptisée «Lauwinerweg» (le chemin de Lauwiner). La deuxième option serait un échange avec un terrain équivalent. Et la troisième solution proposée par le «roi de Suisse» serait de racheter le chemin. La commune a discuté de ces trois propositions et n'est satisfaite par aucunes d'entre elles. Janine Wapf, responsable du département construction et infrastructure, a indiqué à la «Luzerner Zeitung» que Jonas Lauwiner aurait demandé entre 80'000 et 150'000 francs pour le chemin. «Il est tout à fait conscient que nous ne sommes pas dans le canton de Zoug et que nous ne pouvons pas payer de tels prix», explique la responsable.

Le «roi de Suisse» utilise l'astuce du registre foncier

Comment ce suisse, âgé de seulement 30 ans, a-t-il réussi à devenir propriétaire de plus de 100 terrains et de milliers de mètres carrés en Suisse? Blick explique.

Il s'agit, avant tout, d'un système étonnamment simple. Jonas Lauwiner consulte les registres fonciers pour trouver des terrains sans propriétaire. Ensuite, il dépose une demande d'occupation auprès des communes concernées. Seuls les frais d'enregistrement et d'occupation de quelques centaines de francs sont dus. Ces terrains sont donc une véritable aubaine pour le «roi de Suisse» qui peut alors étendre son pouvoir. Depuis, Jonas Lauwiner a acquis tellement de terrains qu'il n'a pas encore pu tous les visiter. Selon ses propres indications, il ne connaît que la moitié de son «royaume».

Comme il l'a déclaré à Blick au printemps, le monarque autoproclamé emploie désormais jusqu'à dix «sujets» à la recherche de terrains abandonnés. Jonas Lauwiner lui-même continue à travailler à 100% pour une entreprise pharmaceutique. En parallèle, il gagne également de l'argent avec des droits de passage. Sa campagne en Suisse reste pour lui un hobby qu'il prend sans aucun doute au sérieux. «D'autres laissent peut-être leurs biens se détériorer. Mais pas moi», affirme-t-il.