Un groupe antisémite, conspirationniste et nostalgique de l'Empire allemand entretient de fort liens avec la Suisse. Dans le cadre de son interdiction en Allemagne et l'arrestation de plusieurs membres, la Suisse pourrait devenir un refuge pour les adeptes du groupe.

1/4 Le roi autoproclamé Peter Fitzek est aujourd'hui en détention provisoire. Photo: AFP

Andreas Schmid et Raphael Rauch

Le Royaume d'Allemagne (Königreichs Deutschland, KRD) est un groupe de nostalgiques de l'Empire allemand qui propage une idéologie antisémite et conspirationniste, rejetant les Etats modernes et appelant au renversement du système. Ses membres considèrent que l'Empire allemand (1871-1918, 1933-1945) continue d'exister.

Le KRD compte de nombreux adeptes en Suisse. Ils ont suivi des séminaires, ouvert de faux comptes bancaires dans la monnaie du KRD, souscrit une assurance maladie auprès de la caisse d'assurance maladie de l'Etat imaginaire et invité en Suisse son empereur autoproclamé Peter Fitzek.

Il y a quelques jours, le ministère fédéral de l'Intérieur allemand a interdit le KRD et quatre hommes ont été arrêtés. Fitzek est actuellement en détention préventive. Il avait fondé le groupe des citoyens du Reich dans le Land de Saxe-Anhalt. En Suisse, les arrestations ont donné lieu à une perquisition dans le canton de Soleure, l'Office fédéral de la justice ayant accordé une aide judiciaire à l'Allemagne.

L'homme de main financier de Fitzek

Selon les informations du Blick, la perquisition concernait le plus proche confident de Fitzek en Suisse. Il était impliqué dans des opérations bancaires et d'assurance illégales pour le compte du KRD et avait déjà été sanctionné par l'autorité allemande de surveillance des services financiers.

Celle-ci avait interdit au membre du groupe «d'initier, de conclure et d'exécuter des opérations de dépôt et d'assurance» à la fin de l'année 2023. De plus, ce Suisse résidant dans le Land de Bade-Wurtemberg et membre de la direction du KRD a reçu l'ordre d'annuler des transactions illégales.

Brouiller les pistes

Le KRD compte un nombre impressionnant d'adeptes en Suisse: les experts estiment à 100 le nombre de personnes en contact étroit avec le groupe. Il existe également des liens avec l'activiste d'extrême droite autrichien Martin Sellner, qui a eu plusieurs échanges avec le représentant suisse de Fitzek.

Depuis l'interdiction du KRD de Fitzek, l'inquiétude s'est répandue dans les groupes Telegram dans lesquels ses adeptes suisses communiquent entre eux. Le KRD a disparu des noms de groupes, le «canal Telegram officiel du KRD Suisse» se présente désormais sous le nom de «Suisse Officielle» et l'ancien «KRD Gruppe Schweiz» s'appelle désormais «Gemeinwohl Gruppe Schweiz» - «Groupe suisse pour le bien commun».

Dans les groupes sur Telegram, des membres inquiets écrivent que «lors de la rafle», des médias ont certainement été confisqués et sont en cours d'évaluation. C'est pourquoi ils est recommandent de «supprimer tous les messages vocaux et l'historique des communications avec les membres principaux». Finalement, on veut rendre les choses aussi difficiles que possible pour les enquêteurs.

Actif en Suisse depuis 2023

Fin 2023, le KRD avait organisé un événement de lancement du groupe à Bâle. De nombreux services y ont été proposés, par exemple l'ouverture d'un compte bancaire KRD. Le KRD n'a toutefois jamais eu d'autorisation pour des activités bancaires ou d'assurance.

Fitzek avait déjà fondé son royaume imaginaire en 2012 et a été poursuivi à plusieurs reprises en Allemagne pour des affaires illégales. Avec la pandémie de COVID-19, son nombre de partisans a fortement augmenté.

Un nouveau numéro 1?

Avec l'interdiction en Allemagne, la Suisse pourrait devenir une plaque tournante plus importante pour le groupe des Reichsbürger, suppose l'expert en extrémisme Dirk Baier. Avec le bras droit suisse de Fitzek, il y aurait une tête du groupe en Suisse.

Il est possible que des partisans du KRD se rendent désormais en Suisse pour y poursuivre leurs activités sans être observés par les autorités allemandes. Dirk Baier ajoute: «Le gouverneur suisse pourrait devenir le nouveau numéro 1 du KRD après l'arrestation de Fitzek».