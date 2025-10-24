L'Airbus A320 a effectué 54'000 vols pour la compagnie aérienne suisse. Après presque trois décennies, l'avion culte a fait son temps. Et c'est en Espagne qu'il a trouvé sa dernière demeure.

Swiss envoie son plus vieil Airbus au cimetière des avions en Espagne

Il a même volé pour Swissair

1/10 Swiss a mis à la retraite son Airbus A320 immatriculé HB-IJI. Photo: Sven Thomann

Michael Hotz

L'Airbus A320 immatriculé HB-IJI a été au service de la compagnie aérienne Swiss pendant 29 ans. L'avion a désormais pris sa retraite, comme l'a annoncé le chef de la communication du groupe aérien Michael Weinmann. «Une partie de l'histoire de l'aviation suisse a pris fin», écrit le portail Travelnews.

Le 14 octobre, le plus ancien avion A320 de Swiss, construit en 1996, a effectué son dernier vol commercial. Il a quitté Copenhague pour Zurich, un vol d'une durée de 78 minutes. A 16h40, l'atterrissage à l'aéroport de Kloten a officiellement mis fin à la carrière de l'appareil. Il a ensuite quitté la Suisse mardi. HB-IJI se trouve désormais dans le plus grand cimetière d'avions d'Europe, à Teruel, en Espagne.

L'avion est démonté en pièces détachées

Toutes les pièces encore utilisables de l'Airbus A320 y sont démontées et recyclées. L'entreprise française de démolition d'avions Tarmac Aerosave récupère environ 200 pièces encore fonctionnelles pour Swiss, comme l'explique la compagnie aérienne à la demande de Blick. Ces pièces retournent ensuite à Zurich, où la compagnie aérienne les utilise pour l'entretien de sa flotte. Le reste de HB-IJI est vendu par Swiss à sa société sœur Lufthansa Technik, qui continue à démonter l'avion pour en extraire des pièces de rechange.

«Nous prenons ainsi congé d'un fidèle compagnon qui a été en service pendant près de trois décennies, d'abord pour Swissair, puis pour Swiss», écrit Michael Weinmann dans son post Linkedin. Les chiffres concernant HB-IJI sont impressionnants: l'appareil a effectué 54'000 vols pour la compagnie aérienne suisse. Il a desservi 139 destinations. 8,2 millions de passagers ont voyagé à bord de l'Airbus culte et ont mangé quelque 86 tonnes de chocolats Swiss.

Un nouvel A350 en service depuis deux semaines

Pendant ce temps, Swiss poursuit la modernisation de sa flotte. Il y a deux semaines, le nouvel avion long-courrier Airbus A350 a atterri pour la première fois à l'aéroport de Zurich, comme le veut la tradition, avec un salut à l'eau. Neuf autres appareils doivent venir s'y ajouter dans les mois à venir.

Sur le court et moyen-courrier, Swiss mise sur l'Airbus A32Xneo. Sur les 25 appareils commandés, 17 volent désormais pour Swiss. La prochaine livraison est prévue pour novembre, selon Michael Weinmann.