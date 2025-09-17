Lors du décollage d’un avion de la compagnie Swiss à Boston, un incident spectaculaire a provoqué un moment de panique: l’un des moteurs s’est embrasé, accompagné d’un fort bruit. L’équipage a immédiatement interrompu la manœuvre, et l’appareil s’est immobilisé.

Flammes dans le moteur: un avion Swiss interrompt son décollage

Flammes dans le moteur: un avion Swiss interrompt son décollage

1/4 Des flammes jaillissent de l'un des moteurs. Photo: Screenshot X

Janine Enderli

Un incident s'est produit mardi soir sur la côte est des Etats-Unis: un avion de la compagnie Swiss, qui devait relier Boston à Zurich, a dû interrompre son décollage. Selon l’Agence fédérale américaine de l’aviation (FAA), un problème sur un moteur en est la cause.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre l'Airbus A330 accélérer dans un premier temps, avant que des flammes ne jaillissent soudainement d'un moteur. On entend également un fort bruit d'explosion. De la fumée s'échappe ensuite du moteur.

L'appareil ralentit immédiatement et s'immobilise. Des camions de pompiers sont intervenus sans délai, comme le montrent des images publiées par un autre utilisateur de la plateforme X.

«La machine s'est précipitée vers l'avant»

«Nous étions à peu près à mi-chemin de la piste d'atterrissage quand, tout à coup, il y a eu un grand bruit et une forte secousse, si bien que l'avion a tiré vers l'avant», a raconté la passagère Molly Furrer à NBC Boston. «J'ai senti l'avion freiner, puis déraper sur la piste d'atterrissage, jusqu'à ce que nous nous arrêtions finalement.»

L'incident n'a fait aucun blessé. L'avion a ensuite été remorqué.

Interrogée, Swiss confirme que le vol LX55 a connu un problème au niveau du moteur droit lors du décollage. «L'équipage a immédiatement interrompu le décollage», explique la porte-parole Silvia Exer-Kuhn. Il y avait à bord 223 passagers et 13 membres d'équipage. Tous sont sains et saufs, ajoute-t-elle.

«Il est possible qu'une flamme soit visible pendant un bref instant».

Une enquête sur le moteur est en cours. «Selon le problème rencontré avec un moteur, il est toutefois tout à fait possible qu'une flamme soit visible pendant un bref instant.»

Le vol à destination de Zurich sera assuré par un avion de remplacement et devrait atterrir à Zurich vers midi, avec environ cinq heures de retard, poursuit la porte-parole. «Cet avion était là parce qu'il avait besoin d'une réparation sur place. Il avait déjà été libéré auparavant pour le vol de retour et serait rentré à Zurich sans passagers. C'est pourquoi les passagers du LX55 ont maintenant pu être emmenés sur ce vol.»