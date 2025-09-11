DE
FR

Merci l'Autriche!
La compagnie Edelweiss s'équipe de cinq Airbus A320neo supplémentaires

Edelweiss, filiale de Swiss, va intégrer cinq Airbus A320neo d’ici 2028, portant sa flotte court et moyen-courrier à 18 avions. Trois remplaceront des appareils anciens, deux renforceront ses capacités. Ces avions, plus économes, proviennent d’Austrian Airlines.
Publié: 11:52 heures
Partager
Écouter
Edelweiss va intégrer 5 A320neo d’ici 2028, portant sa flotte à 18 avions. (Image d'archive)
Photo: Sven Thomann
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La compagnie aérienne Edelweiss, filiale de Swiss spécialisée dans les vols de vacances, va acquérir cinq Airbus A320neo supplémentaires d'ici 2028, faisant passer sa flotte d'avions court et moyen-courrier à 18 appareils d'ici trois ans.

Ces avions sont actuellement en service auprès de la compagnie autrichienne Austrian Airlines, également membre du groupe allemand Lufthansa, a détaillé Edelweiss jeudi dans un communiqué. Trois de ces appareils vont remplacer des avions vieillissants et deux viendront renforcer les capacités du transporteur aérien.

Mi-août, Edelweiss avait déjà annoncé étoffer sa flotte avec l'acquisition d'un A320 et d'un A320neo, qui rejoindront la compagnie aérienne à partir d'octobre. L'A320neo («new engine option») consomme jusqu'à 20% de kérosène en moins comparé aux appareils de la génération précédente, selon le constructeur européen. Ce monocouloir peut transporter jusqu'à 194 passagers sur une distance maximale de 3400 miles nautiques (près de 6300 km).

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’acteur Max Hubacher avec Faisal, collecteur de déchets. Ce travail lui apporte un petit salaire et beaucoup de reconnaissance dans le camp.
Présenté par
L’espoir naît dans les ordures
La CRS au Bangladesh
L’espoir naît dans les ordures
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Présenté par
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Entre le lac de Thoune, le lac de Brienz et les imposantes montagnes
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Présenté par
Conséquences financières
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus