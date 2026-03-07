DE
FR

Deux mois dans les Rocheuses
Pour son nouveau film le Grand JD est sur les traces du puma

Les aventures de Julien Donzé, alias le Grand JD, sont suivies par plus de 4 millions de personnes sur YouTube. Pour ce nouveau film, il a passé deux mois dans les Rocheuses avec le pisteur et photographe Neil Villard.
Publié: 10:56 heures
1/6
Le Grand JD et le photographe animalier neuchâtelois Neil Villard n’ont pas hésité à marcher dans la neige et à se planquer.

La curiosité d’un des youtubeurs les plus suivis de Suisse est sans limites. Julien Donzé, alias Le Grand JD, peut tout aussi bien se rendre en Irak sur la ligne de front que dans la ville désertée de Fukushima ou encore dans des lieux réputés hantés afin de débusquer le vrai du faux. Pour Le fantôme des Rocheuses, le Genevois a suivi le photographe animalier neuchâtelois Neil Villard dans les étendues glaciales des montagnes canadiennes, aux forêts denses, sur les traces d’un animal très difficile à trouver: le puma. Une véritable quête pour Neil Villard, qui traque ce félin depuis trois ans.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Un périple difficile physiquement puisque les températures pouvaient atteindre -20°C. «Nous avons eu spécialement froid quand nous avons filmé un loup en train de guetter patiemment sa proie, une biche qui s’était réfugiée dans la rivière», explique Le Grand JD au bout du fil. Une des scènes les plus angoissantes de ce documentaire très bien réalisé.

Ces deux passionnés avaient déjà collaboré par le passé lors d’un tournage sur des ours qui déboulaient dans les villes des Carpates en Roumanie. Julien Donzé a-t-il dû suivre une préparation physique spéciale pour cette aventure dans le Nord? «Non, je ne suis pas un grand sportif, mais je me maintiens plutôt bien. C’est surtout Neil qui s’entraîne toujours beaucoup. Là, il s’est adapté à mon rythme plus lent. Il portait sur le dos 20 kg de matériel; mon sac pesait la moitié.» A l’intérieur, de la nourriture, mais, surtout, des appareils photos, des objectifs, des micros et de petites caméras pièges. Pas d’équipe technique à leurs côtés, ils ont tout fait eux-mêmes.

Le vent, le froid, la neige

Deux mois de présence sur le terrain et des marches fastidieuses, entre 15 et 20 km chaque jour. «Avec la météo, c’était parfois très compliqué, poursuit le youtubeur, notamment lorsque des tempêtes de neige recouvraient les traces des pumas qu’on avait enfin découvertes la veille. De quoi réaliser que nous sommes de petites choses et que c’est la nature qui décide de ce qu’on peut trouver. A nous de nous adapter.»

«
J’ai suivi un stage grandeur nature auprès du meilleur pisteur suisse, voire européen
Grand JD
»

Fort heureusement, Neil sait comment lire dans la forêt. «J’ai suivi un stage grandeur nature auprès du meilleur pisteur suisse, voire européen. Il m’a appris à lire les traces, ce qu’il fait depuis tout petit. Très patient, il m’a tout expliqué et a réussi à me transmettre sa passion.»

Ce périple s’est révélé épuisant mentalement aussi, marqué parfois par le découragement après une journée passée à la recherche d’indices, le nez rivé sur le sol enneigé, sans succès. Et puis, un jour, c’est le graal. Grâce à des minicaméras et à des micros placés dans une tanière. «Nous avions repéré un trou qui aurait pu abriter des pumas, mais nous ignorions si c’était le cas.» Cette piste va les mener vers une rencontre des plus marquantes. Un moment magique qui leur tire les larmes. «Aujourd’hui encore, quand je revois ces images, je suis ému.»

La magie d’un instant

«En suivant Neil sur la piste de cet animal, je savais que l’aventure serait difficile. Mais j’étais loin d’imaginer qu’elle nous demanderait 58 jours de terrain. Ce tournage m’a marqué à vie: l’aventure avec Neil, bien sûr, mais aussi chaque rencontre animale, de l’écureuil à l’élan, jusqu’au prédateur ultime de ces zones sauvages.»

Une expérience inoubliable qui a renforcé encore son amitié avec Neil Villard: «Oui, on crée des liens en partageant ce qu’on a vécu, les émotions et les fous rires. Tout est réel et capté sur le moment.»

Documentaire «Le fantôme des rocheuses» à voir le samedi 7 mars 13.10 RTS 1

Un article de «L'illustré» n°10

Cet article a été publié initialement dans le n°10 de «L'illustré», paru en kiosque le 5 mars 2026.

Cet article a été publié initialement dans le n°10 de «L'illustré», paru en kiosque le 5 mars 2026.

Découvrez nos contenus sponsorisés
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Articles les plus lus
    Articles les plus lus