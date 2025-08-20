Publié: il y a 51 minutes

Les perspectives financières de l'AVS s'améliorent selon l'OFAS. Le déficit de répartition sera plus faible que prévu, mais l'introduction de la 13e rente entraînera des résultats négatifs dès 2026. Un financement additionnel reste essentiel pour le Conseil fédéral.

Le déficit de l'AVS sera plus petit que prévu

Le déficit de répartition de l'AVS devrait être plus faible que prévu Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Le déficit de répartition de l'AVS devrait être plus faible que prévu. Le versement de la 13e rente entraîne des résultats négatifs dès 2026, selon les perspectives financières actualisées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

Le déficit de répartition est la différence entre les recettes et les dépenses de l'AVS. En 2024, le premier pilier a affiché un excédent de répartition de 2,8 milliards de francs, et un excédent d’environ 2,2 milliards est attendu pour 2025.

Un déficit de répartition d’environ 1,9 milliard de francs est prévu pour 2030 et d’environ 4,2 milliards pour 2035. L’introduction rapide d’un financement additionnel pour couvrir les dépenses supplémentaires liées à la 13e rente AVS reste donc essentielle, estime le Conseil fédéral, qui a pris mercredi connaissance des chiffres.

Plus d'actifs

Selon les nouveaux scénarios démographiques de 2025, le nombre d'actifs devrait être supérieur à ce que retenaient les scénarios de 2020. La population de plus de 65 ans devrait également augmenter de manière plus faible, ainsi que l'espérance de vie. L'AVS encaissera donc plus de cotisations salariales et dépensera moins.

Cette évolution positive est compensée par les dernières prévisions conjoncturelles qui prévoient une baisse et un ralentissement de la progression des salaires. En conséquence, la croissance des recettes de l'AVS faiblit.

Les évolutions démographiques et économiques conduisent globalement à des déficits de répartition dans l’AVS plus faibles que prévu il y a un an. La différence s’élève à environ 600 millions de francs en 2030 et à 1,7 milliard en 2035.

Le nouveau scénario ne tient pas compte des conséquences des droits de douanes américains. L'OFAS le révisera si nécessaire.

AI déficitaire

Le scénario pour l'AI prévoit également une dégradation progressive. Le déficit de répartition devrait être de l'ordre de 300 francs par an jusqu'en 2040.

Dans ce scénario de référence, la fortune de l’AI devrait être entièrement épuisée dans environ quinze ans. La dette de 10,3 milliards de francs envers l’AVS ne sera quant à elle pas remboursée.

La détérioration s’explique principalement par l’augmentation constante du nombre de nouvelles rentes dans de nombreuses catégories d’âge. Cette hausse est particulièrement marquée chez les moins de 30 ans.

Selon le Conseil fédéral, le nombre de nouvelles rentes devrait augmenter, ainsi que la durée moyenne de perception.