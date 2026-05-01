La résidence officielle du Conseil fédéral à Kehrsatz sera fermée d’octobre 2026 à mi-2029 pour rénovation. Le projet de 9 millions de francs modernisera ce lieu chargé d’histoire.

Tobias Bruggmann et Lucien Fluri

Ses murs ont accueilli des figures majeures de l’histoire mondiale. De Winston Churchill (1874-1965) à François Mitterrand (1916-1996), en passant par Fidel Castro (1926-2016), Helmut Kohl (1930-2017), le pape ou encore le président ukrainien Volodymyr Zelensky, tous ont été reçus par le Conseil fédéral au domaine du Lohn, à Kehrsatz (BE).

Cette propriété est la maison d’hôtes du gouvernement. Il s’agit d’une somptueuse villa de style néoclassique précoce, entourée d’un vaste jardin avec fontaine.

Le bâtiment principal va désormais être rénové. L’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) a déposé une demande de permis de construire auprès de la commune de Kehrsatz, comme l’a indiqué la Confédération jeudi. Pendant les travaux d'octobre 2026 à la mi-2029 – dont le coût est estimé à neuf millions de francs – le domaine du Lohn ne pourra plus être utilisé.

Une meilleure isolation

L’enveloppe extérieure du bâtiment principal sera préservée. A l’intérieur, la substance historique sera restaurée avec soin. «L’essentiel de l’assainissement concerne la rénovation énergétique», précise la Confédération. Le système de chauffage fossile sera remplacé par un raccordement au chauffage urbain. Le toit sera isolé, les fenêtres équipées de vitrages thermo-isolants et un ascenseur sera installé. Selon la Confédération, la dernière rénovation du bâtiment principal remonte à 65 ans.

D'après le projet architectural initial, des transformations plus importantes étaient prévues dans le bâtiment annexe, appelé «dépendance». Le socle devait être agrandi pour accueillir une nouvelle salle à manger, une salle de banquet et un espace polyvalent destiné aux conférences de presse. Jusqu’ici, ces événements nécessitaient l’installation d’un chapiteau avec éclairage, chauffage, refroidissement et ventilation. Une terrasse doit également être aménagée devant la dépendance. Elle offrira une vue sur le Belpmoos et les Alpes.

Mais la transformation de la dépendance est pour l’instant suspendue pour des raisons économiques, indique l’OFCL à la demande de Blick. La date de cette deuxième étape n’est pas encore connue. «Elle pourrait au plus tôt intervenir après la fin de la première phase», précise la Confédération.