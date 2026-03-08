D'innombrables chambres, une piscine de 14 mètres de long et une vue sur les vignobles et les Alpes. Voilà ce qu'offre un château du 16e siècle dans la région de Genève. La propriété est mise en vente pour 12,5 millions de francs.

Un château du 16e siècle est à vendre près de Genève pour 12,5 millions de francs

Robin Wegmüller

Il est rare de trouver une telle propriété sur le marché. Actuellement, un château du 16e siècle est à vendre dans la région de Genève. Quiconque dispose de 12,5 millions de francs suisses peut devenir propriétaire de ce château historique.

Récemment rénovée, cette propriété offre 830 mètres carrés de surface habitable, répartis en 18 pièces et 10 salles de bains, comme indiqué dans l'annonce diffusée sur différentes plateformes immobilières. Les pièces ont conservé leur aspect historique: plafonds voûtés, murs en pierre authentiques, cheminées et grandes fenêtres cintrées évoquent une époque révolue.

Grande piscine et vue sur les vignobles

La propriété comprend un bureau, deux jacuzzis, une salle de fitness et un hammam privé. Elle dispose en outre d'une salle de télévision et d'une cave à vin. Mais son véritable atout se trouve derrière la maison: une piscine chauffée de 14 mètres de long, nichée dans le jardin à la française avec sa terrasse équipée d'un barbecue. Les futurs propriétaires pourront également s'adonner à une partie de pétanque.

L'emplacement exact de cette propriété historique reste incertain, comme c'est souvent le cas pour les biens immobiliers de luxe : les vendeurs ne divulguent pas son adresse précise. La commune de Soral à Genève, en bordure de la frontière française, est indiquée comme adresse. La ville de Genève est à seulement 20 minutes en voiture de ce cadre champêtre paisible. La vue sur les vignobles et les Alpes est garantie.