1/12 Le château Thorenberg à Littau (LU) est en vente depuis des mois pour 2,2 millions de francs. Photo: PD

Martin Schmidt

Le château de Thorenberg au-dessus de Littau (LU) est en vente depuis des mois pour 2,2 millions de francs. Le propriétaire Hans Gysin fait régulièrement visiter le domaine aux intéressés, mais au dernier moment, tous se dégonflent et se retirent de l'offre. Le problème principal? Le manque de places de parking sur le domaine.

La vente d'un château est un véritable défi, car il s'agit d'un bien coûteux avec des frais d'entretien élevés. Les personnes suffisamment riches et qui souhaitent acquérir un bien noble comme celui-ci ont l'embarras du choix en Suisse. Blick propose un petit aperçu des luxueuses propriétés actuellement sur le marché.

Le château de Merlinge

Pour le château de Merlinge, construit en 1625 dans la commune de Meinier (GE), le vendeur a eu une idée très particulière. Selon l'annonce, il accepte également le bitcoin comme moyen de paiement. Un échange avec d'autres biens immobiliers et actifs est aussi possible pour une partie du prix d'achat. Peu importe le moyen de paiement, le futur propriétaire devra mettre la main au porte-monnaie: le domaine de près de 60 hectares est ainsi proposé pour 55 millions de francs. En échange, un château avec plus de 1500 mètres carrés de surface habitable, une grande piscine, de vastes dépendances et de nombreuses autres commodités, comme des garages. Le bâtiment appartenait autrefois à la famille royale italienne.

Le château El Masr

Toujours dans le canton de Genève, le Château El Masr, avec 20 chambres, 1000 mètres carrés de surface habitable et un jardin de 5000 mètres carrés, est en vente depuis un certain temps dans la commune de Cologny. Un riche Ecossais, qui a longtemps fait du commerce en Egypte, a construit le château en 1883. C'est de là que vient le nom égyptien de la propriété de style Tudor, qui se traduit par «l'Egyptien». Pour bénéficier d'une vue époustouflante sur Genève, il faudra débourser 55 millions de francs. Une grande piscine couverte fait partie du lot. Quant aux places de parking, pas besoin de s'en soucier: il y en a 26!

Le château de Bochat

En comparaison, le Château de Bochat dans la commune de Paudex (VD) est presque une bonne affaire. Huit chambres à coucher et plus de 500 mètres carrés de surface habitable attendent le futur propriétaire. La propriété, dans sa forme actuelle, date du 15e siècle. Une piscine extérieure invite à la baignade et offre une vue sensationnelle sur le lac Léman. Avec un prix d'achat de 10,2 millions de francs, les acheteurs devront par contre investir davantage pour de futures rénovations. Autour du château s'étend un parc luxuriant de 10'000 mètres carrés.