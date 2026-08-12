Le Conseil fédéral rejette l'initiative pour une place financière durable, annoncée mercredi. Il juge les interdictions proposées inutiles et craint des coûts élevés liés à de nouveaux mécanismes de contrôle.

Le Conseil fédéral rejette l'initiative sur la place financière

Le Conseil fédéral rejette l'initiative sur la place financière

ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil fédéral va recommander au Parlement de rejeter l'initiative sur la place financière, sans lui opposer de contre-projet. Il a pris cette décision mercredi, en estimant qu'il s'engageait déjà pour «une place financière axée sur la durabilité». Selon le gouvernement, la législation actuelle et la politique de la Suisse permettent déjà d'atteindre les objectifs de l'initiative en matière de politique climatique. Les interdictions supplémentaires demandées par le texte sont «questionnables dans un contexte international», écrit encore le Conseil fédéral.

Les sept sages disent notamment craindre une hausse des coûts si de nouveaux mécanismes de surveillance et de sanctions devaient être créés, comme le demandent les initiants. L'initiative populaire «pour une place financière suisse durable et tournée vers l'avenir» demande que des règles contraignantes s'appliquent aux activités financières internationales qui présentent des risques climatiques et environnementaux. Le comité estime que la Suisse est à la traîne en la matière.