Le comité de l'initiative pour un service citoyen défend son texte malgré des irrégularités signalées. La votation du 30 novembre pourrait être repoussée suite à un recours déposé. Un premier sondage indique un léger avantage pour le oui.

Le comité pour un service citoyen défend son initiative

Le comité pour un service citoyen défend son initiative

Les membres des partis de jeunesse Jeunes GLP, Jeunes EVP et Jeunes Centre lors de la campagne «Oui à l'Initiative Service National-Citoyen». Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Le comité derrière l'initiative pour un service citoyen a défendu son texte jeudi face à la presse, malgré des irrégularités qu'il a signalées lundi, prenant le risque de repousser le vote prévu le 30 novembre. Celui-ci promet d'être serré, selon un premier sondage.

Le service citoyen apporte «enfin une solution concrète» au manque d'effectifs au sein l'armée et de la protection civile, a martelé le comité composé de politiciens de gauche et de droite. L'initiative «Pour une Suisse qui s'engage» veut que tous les jeunes, tous genres confondus, s'engagent.

Un doute a été jeté sur la date de la votation en début de semaine. Le comité exige des corrections dans le livret de vote de la Confédération et a déposé un recours. La votation, prévue le 30 novembre, pourrait donc être repoussée.

Une étude publiée l'année dernière par Kampagnenforum montrait que le livret de vote était décisif dans l'issue d'un scrutin. Pour l'heure, un tout petit oui se dessine en faveur de l'initiative populaire, selon un premier sondage publié mercredi.