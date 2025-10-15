DE
FR

Sondage sur les votations
L’impôt sur les gros héritages se prendrait un mur

Selon un sondage de 20 Minuten et Tamedia, 67% des Suisses s'opposeraient à l'impôt sur les successions pour le climat. L'initiative Service citoyen recueille 51% de soutien, mais le résultat reste incertain.
Publié: 07:00 heures
|
Dernière mise à jour: 07:20 heures
Partager
Écouter
«L'initiative pour l'avenir» ne trouve un écho qu'au sein de la gauche. Ici, un flyer lors d'une conférence de presse du comité du oui (archives).
Photo: PETER KLAUNZER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le premier sondage sur les votations fédérales du 30 novembre laisse présager un rejet clair de l'initiative des Jeunes socialistes demandant un impôt sur les successions. Seule la gauche y est favorable. Un oui très serré se dessine pour l'initiative Service citoyen.

L'opinion publique a progressé au sujet de l'initiative «Pour une politique climatique sociale financée de manière juste fiscalement (initiative pour l'avenir)», montre le sondage publié mercredi par 20 Minuten et Tamedia.

Vers le oui pour le service citoyen

Deux tiers (67%) des sondés indiquent vouloir rejeter le texte visant à instaurer un impôt de 50% sur les successions pour les fortunes supérieures à 50 millions de francs au profit de la protection du climat. 31% souhaitaient l'accepter et 2% étaient indécis.

L'initiative «pour une Suisse qui s'engage (initiative service citoyen)», qui prévoit un service citoyen pour tous, recueille elle un soutien de 51% des sondés, alors 44% souhaitent la rejeter et 5% sont indécis. Toutefois, les nombreuses réponses «plutôt» laissent supposer que le pourcentage de «oui» va diminuer.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Sourire, c’est bon pour la santé!
Présenté par
Sourire, c’est bon pour la santé!
5 bonnes raisons de sourire davantage
Sourire, c’est bon pour la santé!
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Avec vidéo
Présenté par
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
15 bons plans secrets
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Anticiper sa prévoyance permet de garantir les prestations de vieillesse et de réaliser ses rêves.
Présenté par
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Planifier tôt pour économiser
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Une nouvelle façon d'économiser
Présenté par
Une nouvelle façon d'économiser
Les ETF, une alternative à l'épargne?
Une nouvelle façon d'économiser
5 idées pour un automne inoubliable
Présenté par
5 idées pour un automne inoubliable
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Présenté par
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Étude sur la santé
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Présenté par
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Découvrir, expérimenter, déguster
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus