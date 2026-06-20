DE
FR

Le butin a été récupéré
Quatre hommes arrêtés après un cambriolage d'armurerie au Tessin

Quatre hommes ont été arrêtés samedi matin après un cambriolage dans une armurerie à Camorino (TI). Une course-poursuite s’est terminée à Monte Carasso, où les suspects ont été interpellés. Le butin a été récupéré.
Publié: il y a 16 minutes
La police a arrêté quatre hommes samedi matin après un cambriolage dans une armurerie à Camorino (TI). (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Quatre hommes ont été arrêtés tôt samedi matin après le cambriolage d'une armurerie à Camorino (TI). Leur interpellation a eu lieu à l'issue d'une course-poursuite, a indiqué samedi la police cantonale.

A lire aussi
Les autorités se mobilisent face aux cambriolages de garages
Plus d'une centaine en 2026
Les autorités se mobilisent face aux cambriolages de garages
Armurerie cambriolée à l'explosif: cinq jeunes interpellés, butin récupéré
A Sion (VS), tôt ce matin
Armurerie cambriolée à l'explosif: auteurs interpellés, butin récupéré

Le cambriolage a été signalé peu après 04h00 du matin. Les auteurs ont ensuite pris la fuite en voiture en direction de Locarno, ce qui a déclenché une vaste opération de recherche.

Une course-poursuite s'est engagée, mobilisant un important dispositif policier. Le véhicule des fuyards a finalement été intercepté à Monte Carasso peu avant 05h30. Les quatre occupants ont tenté de s'enfuir à pied avant d'être interpellés par des agents. Personne n'a été blessé lors de l'opération et le butin a été retrouvé.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vin d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus