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A Sion, tôt ce matin
Armurerie cambriolée à l'explosif: cinq jeunes interpellés, butin récupéré

Une vaste opération policière a eu lieu ce jeudi matin dans le Valais central et le Bas-Valais. Une armurerie de Sion a été cambriolée à. l'explosif et la police a rapidement interpellé cinq jeunes hommes.
Publié: 10:24 heures
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Dernière mise à jour: 15:01 heures
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Une armurerie de Sion a été attaquée à l'explosif. Au volant d'une voiture française, cinq jeunes ont tenté de fuir avec le butin.
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Léo MichoudJournaliste Blick

Une armurerie de Sion attaquée à l'explosif pour un cambriolage. «Une intervention policière est actuellement en cours dans le Valais central et le Bas-Valais», a annoncé la police cantonale valaisanne ce jeudi 18 juin à 7h du matin sur ses réseaux sociaux.

L'alerte a été donnée à 5h30 et une «déflagration a été entendue auparavant dans le centre du canton», rapporte RhôneFM. De son côté, «Le Nouvelliste» a précisé que le casse a eu lieu à Sion, dans l’armurerie Dayer Armes, à la route de la Drague. Sur Instagram, l'entreprise déplore une attaque à l'explosif de sa devanture.

Au jeu du chat et de la souris, ils ont perdu

Vers 14h30, la police cantonale a diffusé un communiqué de presse précisant les contours de son «important dispositif de recherches», mené en collaboration avec des polices locales ainsi que les agents des douanes et frontières. «Les auteurs ont fracturé la porte principale, vraisemblablement au moyen d'explosifs, avant de s'emparer du butin et de quitter les lieux à bord d'un véhicule immatriculé en France», informent les forces de l'ordre.

«Rapidement repérés, les malfrats ont poursuivis leur fuite en direction du Bas-Valais, où ils ont forcé un barrage de police. Le dispositif policier mis en place a permis de stopper le véhicule dans la région de Martigny.» Deux occupants du véhicule ont «immédiatement été interpellés» et trois autres ont pris la poudre d'escampette à pied «en emportant une partie du butin».

Cinq jeunes Français et Portugais, dont des mineurs

Finalement appréhendés, les jeunes hommes «âgés de 17 à 24 ans» sont de nationalités française pour la plupart, et un de nationalité portugaise. «Ils ont été placés en détention provisoire» et «bénéficient de la présomption d’innocence jusqu’à l’issue de la procédure judiciaire», précise le communiqué, qui ajoute que le Ministère public de la Confédération et le Tribunal des mineurs du canton du Valais ont ouvert une instruction.

C'est généralement le cas avec les situations impliquant des explosifs. L’affaire est désormais entre les mains de l'Office fédéral de la police (fedpol). En collaboration avec les polices cantonales, fedpol tente de déterminer «s’il existe des liens avec des cas similaires».

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