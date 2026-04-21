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La ligne sera ouverte le 1er mai
Le 142, le numéro d'urgence pour les violences domestiques, sera bientôt activé

Après une longue attente et de nombreuses tergiversations techniques, le numéro 142 sera activé le 1er mai 2026, dans toute la Suisse. Les victimes de violences domestiques pourront le composer à tout moment pour recevoir du soutien.
Publié: il y a 51 minutes
Disponible 24h/24, le 142 apportera une écoute et une aide spécialisée aux victimes de violences domestiques, dès le 1er mai 2026.
Photo: Shutterstock
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Ellen De MeesterJournaliste Blick

Mieux vaut tard que jamais. Après près de quinze ans de patience, le numéro d'urgence pour les victimes de violences domestiques sera activé le 1er mai 2026. A partir de cette date, les personnes concernées pourront composer le 142 et recevoir une écoute et une aide spécialisée, disponible 24 heures sur 24.

Initialement prévu pour la fin du mois de novembre 2025, la complexité technique du projet avait contraint l'Office fédéral de la communication (OFCOM) et la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) de repousser sa mise en service de six mois. 

«Les fournisseurs de services de télécommunications ont besoin de plus de temps pour mettre en oeuvre le numéro dans leurs réseaux», avait précisé une porte-parole auprès de l'ATS. Sans oublier que l'activation du 142 requiert une modification d'ordonnance par le Conseil fédéral, rappelait «Le Matin Dimanche».

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Le modèle zurichois a fait ses preuves

Pour rappel, les cas de féminicides ne cessent d'augmenter, en Suisse, ainsi que le souligne notre carte interactive publiée à l'occasion du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Les violences conjugales ont également augmenté de 4,4% en une année, précise la RTS. Le numéro intervient donc dans un contexte inquiétant, représentant une mesure de soutien concrète pour lutter contre ce fléau. Or, le report de son activation avait suscité de vives critiques, notamment de la part de la conseillère d'Etat zurichoise Jacqueline Fehr. Auprès du «Tages Anzeiger», la socialiste s'est dit «furieuse» de ce retard, accusant la Confédération d'une lenteur inacceptable dans la mise en place de cette ligne d'urgence. 

A Zurich, justement, une hotline similaire avait déjà été lancée en novembre 2025. Le modèle a largement fait ses preuves, avec 1100 appels en six mois, soit entre 5 et 15 par jour, en moyenne, souligne la RTS. Ce service sera donc bientôt relié à la ligne nationale 142, qui regroupera toutes les demandes urgentes liées aux violences domestiques. Mais ce sera toutefois aux cantons de recevoir et de prendre en charge les appels provenant de victimes, afin d'y répondre de manière rapide et adéquate.

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