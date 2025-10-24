Au menu de ce vendredi 24 octobre: les tentatives de suicide à l'Hôtel de police de Lausanne, la Suisse exposée aux sanctions contre le pétrole russe, l'argent du crime organisé, un spectacle lumineux polémique à Berne, et enfin, les votations fédérales.

Les tentatives de suicide explosent dans les cellules de police lausannoises

82 tentatives de suicide ont été recensées à l'Hôtel de police de Saint-Martin à Lausanne en 2023. Photo: keystone-sda.ch

1 Des tentatives de suicide en masse à l'Hôtel de police de Lausanne

En 2023, 82 tentatives de suicide ont été recensées à l’Hôtel de police de Saint-Martin, à Lausanne, soit en moyenne une à deux par semaine, relate «24 heures». Ces chiffres, issus du dernier rapport de la Commission des visiteurs du Grand Conseil, concernent une zone carcérale de seulement 25 cellules, souvent occupées au-delà de la durée légale de 48 heures. Entre 2022 et 2024, 2034 personnes y ont passé au moins une nuit. Le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire souligne que ces gestes reflètent des fragilités psychiques, tensions de l’incarcération et conditions de détention. Pour l’avocat Daniel Trajilovic, le confinement en cellules exiguës et rudimentaires accentue le «choc de l’enfermement». Une nouvelle zone carcérale modulable à Orbe est prévue pour 2027 afin de désengorger les structures existantes.

2 La Suisse sous pression du pétrole russe

Selon les titres Tamedia alémaniques, l'Economie suisse pourrait particulièrement ressentir les effets des sanctions annoncées par les Etats-Unis contre les compagnies pétrolières russes. Des experts estiment que plusieurs entreprises actives à l’international mettront volontairement fin à leurs relations avec l’industrie pétrolière et gazière russe afin d’éviter d’être exposées aux sanctions. En Suisse, la société Litasco, filiale du groupe Lukoil, concerné par ces mesures, est en première ligne. Basée à Genève et employant quelque 4600 personnes, l’entreprise ne fera probablement plus commerce de pétrole russe mais restera active sur le marché. Lukoil et Litasco n’ont pas répondu aux sollicitations du groupe de médias.

3 Le crime organisé pourrait remplir les caisses de l'Etat

La cheffe de l’Office fédéral de la police (Fedpol), Eva Wildi-Cortés, voit dans les enquêtes menées à terme une source potentielle de revenus. «Plus nous sommes efficaces dans la lutte contre la criminalité organisée, plus nous confisquons de biens», a-t-elle déclaré dans un entretien accordé à CH Media. Cet argent est versé dans les caisses de l’Etat. En 2021, environ 700 millions de francs ont ainsi été saisis, soit environ le double du budget de Fedpol, a précisé Eva Wildi-Cortés. Selon elle, accroître les ressources pour les enquêtes ne coûterait donc pas forcément plus cher.

4 Un show lumineux fait polémique à Berne

La projection lumineuse «Rendez-vous Bundesplatz» devait initialement emmener le public au Tibet. Cependant, la délégation administrative des services parlementaires n’a pas approuvé cette première version, rapportent les titres CH Media. Seules sont autorisées des projections «sans intentions politiques», justifient les services parlementaires. Le Tibet étant associé à des questions politiques, cette version a été refusée, notamment en raison de la projection sur la façade du Parlement. A la place des monuments tibétains, le public peut désormais admirer un bouddha thaïlandais.

5 Que vont voter les Suisses?

La SSR publie vendredi son premier sondage sur les votations fédérales du 30 novembre. Selon le premier sondage Tamedia/20 Minutes, publié le 15 octobre dernier, l'initiative des Jeunes socialistes visant à instaurer un impôt sur les successions devrait être clairement rejeté. Un oui très serré se dessine en revanche pour l'initiative Service citoyen.