DE
FR

Il risquait d'être condamné à vie
Un Genevois écope de huit ans de prison en Australie pour trafic de cocaïne

Un Suisse de 22 ans a été condamné en Australie à huit ans et huit mois de prison, dont près de cinq ferme, pour trafic de drogue. Arrêté avec 21 kg de cocaïne à Melbourne, il risquait la perpétuité.
Publié: il y a 24 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 23 minutes
Partager
Écouter
Le Genevois encourait la perpétuité après avoir transporté une valise remplie de cocaïne de Los Angeles à Melbourne (photo).
Photo: Shutterstock
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un Suisse de 22 ans a été condamné vendredi à huit ans et huit mois de prison pour trafic de drogue en Australie, dont au moins quatre ans et dix mois ferme, selon la décision du juge en charge du dossier.

Le Genevois risquait la prison à vie pour avoir voyagé début janvier de Los Angeles à Melbourne avec une valise remplie de cocaïne. Il était depuis en détention préventive. Il n'a pas d'antécédents judiciaires, selon l'acte d'accusation que Keystone-ATS a pu consulter.

La police fédérale australienne avait inculpé le Suisse pour «l'importation et la possession d'une quantité de cocaïne commerciale». Selon l'acte d'accusation, les 21 kilos de poudre blanche contenus dans la valise représentaient près de 15 kilos de cocaïne pure.

Outre la grande quantité, le juge aussi pris en compte des facteurs tels que l'âge. «Vous avez toute la vie devant vous», a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée par le tribunal. Le fait que le Suisse ait plaidé coupable a été interprété comme un signe de remords.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus