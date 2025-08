En tant qu'ambassadrice en Iran, Nadine Olivieri Lozano a représenté aussi bien les intérêts suisses qu'américains. Elle revient sur son travail, et parle des mollahs, des droits de l'homme et de son chien Mojito. Interview.

1/7 L'ambassadrice Nadine Olivieri Lozano a été pendant trois ans ambassadrice de Suisse à Téhéran. Photo: Philippe Rossier

Raphael Rauch

Madame l'ambassadrice Nadine Olivieri Lozano, vous avez dû quitter Téhéran précipitamment. Racontez-nous comment cela s'est passé.

Lorsqu'Israël a attaqué Téhéran, nous l'avons massivement ressenti: nous avons entendu et senti les bombes. L'appartement d'un collaborateur a été endommagé. Heureusement, il n'était pas chez lui. Comme la situation s'est lourdement dégradée, Berne a décidé de fermer temporairement l'ambassade. L'espace aérien était fermé, nous avons dû quitter l'Iran par voie terrestre.

Vous vous êtes fait conduire en Azerbaïdjan...

Non, nous avons conduit nous-mêmes, je ne voulais pas mettre mon chauffeur en danger. Et il n'aurait pas pu entrer en Azerbaïdjan. Nous sommes partis de Téhéran à 4h du matin et nous sommes arrivés à Bakou à 23h. Malgré des papiers valables, nous avons dû attendre cinq heures au poste frontière. Mais dans l'ensemble, tout s'est bien passé!

Avez-vous dû conduire avec un voile?

A peu près. Les vitres de la voiture sont teintées, ce qui signifie que ce n'est pas si grave si le foulard n'est pas parfaitement ajusté et qu'il glisse à un moment donné.

Où était votre famille?

L'année dernière, il a été interdit aux Iraniens de fréquenter l'école allemande. Cela a provoqué un exode, à la fin il ne restait plus que 30 enfants. Mes deux enfants étaient les seuls de leur âge et n'avaient plus de classe. Mon mari a alors déménagé à Dubaï avec les enfants, je suis restée à Téhéran. Ma famille était donc en sécurité.

Qu'est-ce qui vous a donné de la force pendant cette crise?

Nous avions un dispositif de crise et étions bien préparés. Et il y avait une grande solidarité au sein de l'équipe: nous avons des forces locales formidables à Téhéran. J'ai eu du mal à les laisser derrière moi et je suis soulagée que tout le monde soit sain et sauf. Mon chien Mojito et le chat de l'ambassade ont également été d'un grand soutien.

Le chien Mojito, qui ne quittait pas l'ambassadrice, a été un soutien émotionnel dans les jours difficiles. Photo: zVg

Pourquoi les animaux étaient-ils importants?

Mojito ne m'a pas quittée pendant tout ce temps. Il a été un compagnon fidèle. Les animaux m'ont donné un sentiment de sécurité. Ils faisaient naître un sourire sur le visage de toute l'équipe, même lorsque la situation était grave.

Etiez-vous mentalement préparée à une attaque?

Trois ans d'expérience en Iran constituent une bonne préparation. Parmi les diplomates, une phrase circule: si tu peux le faire à Téhéran, tu peux le faire partout. Ces derniers jours, nous avons tous dormi sur de minces tapis de mousse à même le sol de l'ambassade. C'était comme dans une cabane du CAS.

« La plupart des Iraniens avec lesquels j'ai parlé ont peur de nouvelles attaques et sont inquiets pour leur pays Nadine Olivieri Lozano, ambassadrice suisse »

Est-ce qu'Israël ou les Etats-Unis vous ont présenté des preuves pour expliquer pourquoi l'attaque était inévitable?

Nous avons été assez surpris par le moment. La veille, il y avait eu des discussions sur le nucléaire à Genève, et trois jours plus tard, des négociations étaient prévues avec les Etats-Unis à Oman. Je ne sais pas de quelles preuves Israël disposait.

Ils ont dû quitter Téhéran parce qu'il n'y avait pas d'abri. Pourtant, la résidence a été rénovée entre 2014 et 2018 pour près de 6 millions de francs. Etait-ce une erreur de la rendre antisismique, mais pas résistante aux bombes?

Téhéran se trouve entre trois plaques tectoniques, c'est donc une zone à haut risque. Il était important de protéger la résidence contre les tremblements de terre. Les abris sont utiles lorsqu'il y a un système d'alarme comme en Israël. L'Iran ne connaît pas de système d'alarme. Un abri ne sert pas à grand-chose si je ne sais pas du tout quand je dois y entrer.

Comment avez-vous ressenti Téhéran à votre retour?

C'est pesant, lourd, inquiétant. Ce n'était pas le Téhéran que nous connaissions. J'ai tout de même pu dire au revoir à mes collaborateurs.

Comment les Iraniens envisagent-ils l'avenir?

La plupart des Iraniens avec lesquels j'ai parlé ont peur de nouvelles attaques et sont inquiets pour leur pays. Le gouvernement menace de se retirer du traité de non-prolifération nucléaire. Les négociations des prochains mois seront décisives.

La Suisse fournit des bons offices aux Etats-Unis. Expliquez-nous comment cela fonctionne.

Avec la technologie actuelle, il est relativement facile de recevoir des ordres et de communiquer des messages. Même en déplacement, je peux transmettre des messages confidentiels sans problème.

Est-ce possible avec un smartphone ou avez-vous toujours un appareil de chiffrement dans votre sac à main?

Je ne peux pas vous donner de détails. Juste ceci: la technique est très avancée et facile à utiliser.

Quand vous contentez-vous de faire du courrier? Et quand classez-vous les messages sur le plan politique?

En fonction de la mission, il y a toutes les variantes. Je ne peux pas dire de qui proviennent les messages et à qui nous les transmettons, la discrétion est de mise. Mais la plupart du temps, on dit très clairement ce que l'on veut dire. Je transcris les conversations presque mot pour mot, afin de pouvoir retranscrire fidèlement le message. Parfois, des documents écrits viennent s'y ajouter. Deux fois par an, je me suis également rendue à Washington pour échanger avec mes interlocuteurs du Département d'Etat américain. Mais le mandat de puissance protectrice est bien plus qu'une simple transmission de messages.

A savoir?

Nous avons une équipe de dix personnes qui s'occupe des Américains en Iran: passeports, actes de naissance, visites de prison. L'échange de prisonniers a été particulièrement passionnant. Nous avons négocié pendant des mois et avons finalement pu ramener des Américains dans leur pays. C'était presque comme dans un film!

Donald Trump préfère communiquer via Truth Social. A-t-il vraiment besoin de la Suisse?

Les bons offices que nous fournissons aux Etats-Unis sont toujours très demandés. Les Etats-Unis se montrent toujours reconnaissants pour notre travail. Le président Trump sait exactement comment s'adresser au grand public, mais son administration a aussi besoin de canaux discrets.

Des discussions sur le nucléaire ont eu lieu à Oman, le dernier entretien avec l'UE a eu lieu à Istanbul. La Suisse est-elle déconnectée?

A une exception près, les discussions avec l'UE ont lieu à Genève. La Suisse est toujours prête à être l'hôte.

« L'Iran est un pays plus complexe que nous ne l'imaginons en Suisse Nadine Olivieri Lozano, ambassadrice suisse »

Avez-vous été l'ambassadrice la plus importante à Téhéran?

Le mandat de puissance protectrice donne à la Suisse un profil et lui ouvre l'accès aux autorités iraniennes. J'ai pu présenter mes lettres de créance au bout de deux jours. D'autres collègues doivent attendre beaucoup plus longtemps, selon les cas.

Si la Suisse est si bien vue, pourquoi n'avez-vous pas pu rendre visite à un Suisse en prison en décembre? Vous n'y avez eu accès qu'après son décès.

Le Ministère public de la Confédération enquête sur cette affaire, je ne peux pas m'exprimer à ce sujet.

Néanmoins, pourquoi n'avez-vous pas eu accès immédiatement au détenu suisse?

L'Iran est un pays plus complexe que nous ne l'imaginons en Suisse. Il y a plusieurs centres de pouvoir, qui sont en partie en concurrence. Notre accès passe par le ministère des Affaires étrangères, mais les diplomates iraniens sont très éloignés de ce qui se passe dans les prisons. Il n'est pas exceptionnel qu'il faille attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant d'obtenir la confirmation d'une incarcération.

Sur les photos officielles, on vous voit avec un foulard. Combien de foulards avez-vous achetés ces dernières années?

Je pense 30 ou 40 pièces. Le foulard est depuis longtemps un accessoire de mode. Je pouvais le porter dans toutes les couleurs et variantes. Maintenant, j'ai donné tous mes foulards. Je me réjouis de ne plus devoir en porter.

Comment avez-vous perçu l'assassinat de Mahsa Amini, 22 ans, en 2022? Il y a eu des manifestations pour «Femme, vie, liberté».

C'était une période incroyable. De très nombreuses femmes étaient impliquées, mais de nombreux hommes sont également descendus dans la rue. La joie de vivre et la force de la société étaient à portée de main. Quand les gens se battent pour leurs droits, c'est très inspirant.

« Les Iraniens aiment l'Europe, ils aiment l'Amérique du Nord, ils aimeraient voyager partout Nadine Olivieri Lozano, ambassadrice suisse »

La Suisse mène un dialogue sur les droits de l'homme avec l'Iran. Honnêtement, à quoi cela sert-il? Avez-vous avancé d'un millimètre?

La Suisse est le seul pays occidental à mener un dialogue sur les droits de l'homme avec l'Iran. Nous pouvons donc transmettre directement notre point de vue. Il ne faut pas s'attendre à de grands bonds en avant. Mais les petits pas sont également importants. Nous nous sommes engagés pour que les jeunes qui ont commis un crime en tant que mineurs ne soient pas exécutés.

La Suisse n'a pas repris une partie des sanctions de l'UE contre l'Iran en raison de son mandat de puissance protectrice. Pouvez-vous le justifier?

Si nous avions repris toutes les sanctions, cela aurait eu des conséquences du côté iranien. Un mandat de puissance protectrice est basé sur la confiance, des sanctions auraient pesé sur les relations. Cela n'aurait servi personne.

Comment la société iranienne se positionne-t-elle?

La majorité des Iraniens sont en fait pro-occidentaux. Les Iraniens aiment l'Europe, ils aiment l'Amérique du Nord, ils aimeraient voyager partout. Ils sont très accueillants, très éduqués et très fiers de l'histoire de leur pays, qui remonte jusqu'à Persépolis.

Avez-vous un mot préféré en persan?

Oui, «azizam». C'est la variante persane de «Habibi», qui se traduit par «ma chérie».

Qui, à part votre mari, peut vous appeler «Azizam»?

En Iran, cela va vite. Ma professeure de yoga me disait toujours: «Azizam, comment vas-tu?» Et ça me rendait heureuse.