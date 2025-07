Moscou a défendu publiquement le droit de Téhéran à utiliser le nucléaire à des fins civiles. Photo: keystone-sda.ch

La diplomatie russe a qualifié dimanche de «diffamation» un article selon lequel le président Vladimir Poutine a exhorté son allié iranien à accepter un accord «zéro enrichissement» sur le nucléaire, voulu par Washington.

Le média américain Axios, citant des sources anonymes proches du dossier, avait affirmé samedi que Vladimir Poutine avait appelé l'Iran à accepter un accord avec les Etats-Unis qui le priverait de toute possibilité d'enrichir l'uranium.

Cet article «semble être une nouvelle campagne politique de diffamation visant à exacerber les tensions autour du programme nucléaire iranien», a réagi dimanche le ministère russe des Affaires étrangères.

La position de la Russie est «bien connue»

Le ministère a assuré que la position de la Russie sur la question est «bien connue». «Invariablement et à maintes reprises, nous avons souligné la nécessité de régler la crise autour du programme nucléaire iranien par des moyens exclusivement politiques et diplomatiques, et exprimé notre volonté d'aider à trouver des solutions mutuellement acceptables», a-t-il dit.

Téhéran est soupçonné par les pays occidentaux et par Israël de vouloir se doter de la bombe atomique, ce qu'il dément en soulignant son droit à poursuivre un programme nucléaire à des fins civiles. La Russie, qui s'est rapprochée de l'Iran depuis le début de son offensive en Ukraine en 2022, s'est toutefois gardée de répondre directement au contenu de l'article.

Moscou défend le droit au nucléaire de Téhéran

Les Etats-Unis et l'Iran sont profondément divisés sur la question de l'enrichissement de l'uranium: Téhéran le considère comme un droit «non négociable», afin de développer un programme nucléaire civil, tandis que Washington s'y oppose.

Moscou a défendu publiquement le droit de Téhéran à utiliser le nucléaire à des fins civiles. Mais Vladimir Poutine s'est aussi rapproché de son homologue américain Donald Trump ces derniers mois.

Israël a lancé le 13 juin une attaque sans précédent contre l'Iran, qui a déclenché une guerre de 12 jours. Le conflit a suspendu des négociations engagées en avril entre Téhéran et Washington pour encadrer le programme nucléaire iranien en échange d'une levée des sanctions économiques contre l'Iran.

Les Etats-Unis ont bombardé le 22 juin le site souterrain d'enrichissement d'uranium de Fordo, au sud de Téhéran, et des installations nucléaires à Ispahan et Natanz (centre). L'étendue précise des dégâts n'est pas connue.