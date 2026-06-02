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La victime pas encore identifiée
Un corps retrouvé dans le lac de Constance à Güttingen (TG)

Un corps sans vie a été repêché lundi dans le lac de Constance à Güttingen, en Thurgovie. Les autorités enquêtent sur un possible lien avec une chute signalée sur un ferry entre Meersburg et Constance.
Publié: 17:40 heures
Photo: Keystone
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ATS Agence télégraphique suisse

Le corps sans vie d'une femme a été découvert lundi dans le lac de Constance, près de Güttingen, en Thurgovie. Une enquête est en cours pour déterminer s'il pourrait s'agir d'une personne tombée d'un ferry dans la nuit de dimanche à lundi, selon un témoin.

Un tiers a signalé la présence d'un corps sans vie dans le lac de Constance à hauteur de Güttingen, a précisé mardi la police thurgovienne à Keystone-ATS, confirmant une information relayée par les médias locaux. La victime n'a pas encore été formellement identifiée.

Dimanche soir, la police allemande avait reçu le signalement d'un témoin qui aurait vu une personne passer par-dessus bord sur le ferry reliant Meersburg à Constance. Une importante opération de recherche avait été lancée au large du port de Constance.

Neuf bateaux, un hélicoptère, plusieurs drones et un chien de recherche ont été mobilisés. L'opération a toutefois été suspendue après deux heures, sans résultat.

La police judiciaire de Constance a repris l'enquête. Elle examine s'il existe un lien entre le corps de la femme retrouvé près de Güttingen et le signalement concernant une personne tombée du ferry.

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