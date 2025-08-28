La Suisse veut être l'Eldorado de l'industrie de l'armement

Armasuisse a lancé le «Swiss Defence Industry Day» à l'ambassade suisse à Washington, attirant des représentants américains et internationaux. L'objectif était de positionner la Suisse comme un site attractif pour l'industrie de l'armement.

La Patrouille Suisse s'entraîne avec des jets F-5 Tiger au-dessus du lac Obersee à l'aérodrome de Wangen-Lachen le 2 avril 2024. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse s'est présentée aux Etats-Unis comme un site attractif pour l'industrie de l'armement lors du «Swiss Defence Industry Day». L'objectif de ce rendez-vous était également de nouer des contacts internationaux.

L'Office fédéral de l'armement Armasuisse a lancé jeudi pour la première fois le «Swiss Defence Industry Day». Cet événement a eu lieu jeudi à l'ambassade de Suisse à Washinhton, en marge de l'«Emerging Technologies for Defense Conference», peut-on lire dans un communiqué.

Cet événement doit offrir aux entreprises suisses du secteur de l'armement une plateforme pour créer de nouveaux réseaux et présenter la qualité helvétique. Il vise également à faciliter les échanges sur les technologies et les approches innovantes ainsi que le transfert de connaissances. Des informations sur la stratégie du Conseil fédéral en matière de politique d'armement ont aussi été fournies.

«Réduire la dépendance»

«Des entreprises suisses renommées du secteur de l'armement «se sont présentées dans un showroom sur des «stands personnalisés», a ajouté Armasuisse. Les invités étaient des représentants du Département américain de la Défense, d'entreprises américaines du secteur de l'armement, des membres de l'association économique «National Defense Industrial Association» ainsi que des attachés de défense et militaires de différents pays.

Cette journée doit également contribuer à «réduire la dépendance de la Suisse vis-à-vis de l'étranger dans certains domaines de la politique d'armement» et permettre, grâce à des accords de coopération, la participation d'entreprises suisses à des projets de recherche et à des marchés publics internationaux, ainsi que l'accès à des technologies et à des marchés étrangers.

Armasuisse lance cet événement en collaboration avec le secteur industriel SWISS ASD (Aeronautics, Security and Defence), un regroupement d'entreprises internationales actives dans les domaines de la sécurité, de la défense et de l'aéronautique. Le prochain «Swiss Defence Industry Day» devrait avoir lieu à Bruxelles au quatrième trimestre 2025.