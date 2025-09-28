Cyberattaques, désinformation, tensions russo-européennes: la Suisse se prépare. Les 6 et 7 novembre, l’exercice national EI 25 testera la réaction du pays face aux menaces hybrides. Au programme: simulations de cyberattaques, d'attaques terroristes et d'épidémies.

Fabian Eberhard

Cyberattaques, survols de drones, campagnes de désinformation – Vladimir Poutine est-il en train de tester les limites de l'OTAN?

Pour l'heure, rien n'indique que Moscou prévoit une quelconque incursion militaire au sein de nos frontières. Ce qui est certain en revanche, c'est que dans quelques semaines, un exercice de sécurité nationale sera lancé en Suisse, qui simulera un scénario similaire.

Scénario tenu secret

L'exercice intégré 2025 (EI 25) qui aura lieu les 6 et 7 novembre, doit permettre de tester l'organisation stratégique de crise de la Confédération, des cantons et d'autres acteurs, comme les exploitants d'infrastructures critiques – hôpitaux, aéroports, fournisseurs d'énergie.

Le scénario reste secret jusqu'au bout. La Confédération confirme uniquement qu'une «menace hybride contre la Suisse» doit être exercée. «Aucune référence n'est faite à un pays réel ou à des événements réels», explique cependant Urs Bruderer, porte-parole de la Chancellerie fédérale. Mais les initiés partent du principe que le dispositif d'exercice ressemble à une escalade du conflit entre la Russie et l'Europe – avec des conséquences massives.

De célèbres noms y participent

Le scénario a été élaboré par un comité consultatif composé de différents experts, comme Markus Mäder, secrétaire d'Etat à la politique de sécurité de la Confédération, Peter Maurer, ancien président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), et Doris Leuthard, ex-conseillère fédérale du Centre.

Pour cette dernière, il s'agit d'un retour éphémère à la Confédération, après avoir quitté le gouvernement fin 2018. «Les membres du conseil consultatif doivent réunir leurs connaissances et leur expérience au niveau politico-stratégique dans différents domaines thématiques pertinents pour l'exercice», explique Urs Bruderer.

A ce sujet, Doris Leuthard a dirigé le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Detec) durant son mandat et possède donc une certaine expertise en matière d'infrastructures critiques.

Exercice à vocation internationale

Pour l'EI 25, deux grands exercices ont été réunis: celui de sécurité intégré et celui de conduite stratégique, qui ont par le passé simulé des cyberattaques, des attaques terroristes et des épidémies. Sur la base des expériences tirées de la pandémie Covid-19, le Conseil fédéral a décidé de remplacer les deux exercices par un exercice combiné permettant à la Confédération et aux cantons de tester leur collaboration en situation de crise.

Selon la Confédération, l'entraînement «impliquera un grand nombre d'acteurs au niveau suisse». Urs Bruderer précise également que «la dimension internationale est un aspect important de l'exercice». Les acteurs internationaux ne se déplaceront toutefois pas eux-mêmes, mais seront simulés par des participants suisses.