Le Conseil national adopte des mesures pour renforcer l'armée. Il approuve le retour volontaire d'anciens militaires et la suppression des désavantages financiers pour les femmes dans l'armée. Ces décisions visent à combler le déficit d'effectifs prévu d'ici 2030.

Le National ouvre la porte au retour volontaire des anciens soldats

Le National a adopté des mesures pour renforcer l'armée et combler le déficit d'effectifs prévu d'ici 2030.

ATS Agence télégraphique suisse

Les anciens militaires pourraient reprendre du service à titre volontaire. Le National a tacitement adopté vendredi une motion de Rémy Wyssmann (UDC/SO) qui souhaite renforcer la défense du pays. Le National veut aussi supprimer des désavantages financiers auxquels les femmes font face dans l'armée.

Pour que l’armée puisse remplir sa mission, elle a besoin non seulement d’équipements modernes, mais aussi d’effectifs suffisants, rappelle l'UDC dans son texte. L'effectif de l'armée diminue chaque année. En 2030, il passera sous la barre des 140'000 soldats.

Encourager les femmes

D'anciens militaires motivés pourraient en partie combler ce déficit, reconnait le Conseil fédéral. Les restrictions et directives actuelles privent l'armée d'éventuelles ressources. Le gouvernement examine les bases légales et les adaptations nécessaires.

Le National veut également encourager davantage les femmes à s'engager pour l'armée. Il a tacitement accepté une motion de Marcel Dobler (PLR/SG) visant à supprimer les désavantages financiers auxquels elles font face. sLeurs indemnités sont actuellement calculées sur la base de leur dernier revenu. Les femmes qui avaient un faible taux d'activité reçoivent donc généralement le montant minimal, indique le St-Gallois dans son texte.

Le Conseil des Etats doit encore se prononcer sur les deux textes.