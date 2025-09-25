Publié: il y a 4 minutes

L'Armée suisse franchit une étape cruciale dans sa transformation numérique. La nouvelle plateforme de numérisation (NPN) est désormais complète, avec l'achèvement de sa cinquième version. Le DDPS annonce sa mise en service progressive au commandement Cyber.

L'Armée suisse a terminé de développer sa plateforme, en vue d'une transformation numérique. (image d'illustration)

ATS Agence télégraphique suisse

La nouvelle plateforme de numérisation (NPN) de l'Armée suisse a franchi une «nouvelle étape décisive», annonce jeudi le DDPS. Le noyau de celle-ci est désormais complet, après la réalisation de la «cinquième et dernière version» qui facilite la transformation numérique.

«Les modules et produits standardisés de la NPN sont désormais interconnectés et automatisés de manière à pouvoir fonctionner efficacement ensemble et à être opérationnels pour l’armée. La NPN sera maintenant progressivement mise en service au commandement Cyber, conformément au calendrier prévu», communique le DDPS.

Un exercice prévu l'automne prochain

L'étape franchie concerne l'automatisation du fonctionnement des «cubes», poursuit le communiqué. Un «cube» est une unité fonctionnelle d’un centre de calcul, qui comprend tous les services nécessaires au fonctionnement des applications indispensables aux engagements et qui permettent d’exploiter la nouvelle plateforme de façon standardisée.

La NPN sera mise en ligne sur les nœuds nationaux (centres de calcul) partiellement ou entièrement protégés. Un exercice de vérification est prévu l'automne prochain.