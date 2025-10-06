DE
FR

L'équivalent de 8 terrains de foot
La Poste ouvre son plus grand centre dédié à la logistique

La Poste suisse a inauguré lundi son plus grand centre logistique à Villmergen, Argovie. Cet investissement de 137 millions de francs vise à répondre à la demande croissante dans le commerce et la santé, offrant stockage et expédition pour les professionnels.
Publié: il y a 49 minutes
Partager
Écouter
La Poste a inauguré ce grand centre lundi. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Poste a ouvert ce lundi son plus grand centre dédié à la logistique de stockage à Villmergen en Argovie. Le complexe doit permettre de stocker, traiter et expédier des marchandises pour une clientèle de professionnels du commerce et de la santé.

La superficie de la nouvelle structure est équivalente à environ huit de terrain de football, écrit la Poste dans un communiqué. Le géant jaune a investi 137 millions de francs dans ce nouveau centre qui vient s'ajouter à son site actuel de Villmergen. Cet investissement doit répondre à une demande croissante dans le domaine de la logistique des marchandises et de la santé.

Contribuer à soutenir le système de santé

La Poste estime que cette nouvelle structure va permettre de soutenir le système de santé suisse. Elle souligne que plusieurs établissements comme des hôpitaux ou des cliniques privés lui confient leurs logistiques. Le géant jaune veut ainsi regrouper leurs processus et réduire leurs coûts.

La création de ce nouveau centre répond aux normes les plus strictes en matière de durabilité, écrit encore la Poste. Des nouvelles places de travail doivent accompagner ce nouvel écrin. «Avec cent nouveaux emplois et sept places de formation, nous créons non seulement de l’espace pour des marchandises volumineuses et exigeantes, mais aussi des perspectives pour notre personnel», déclare Johannes Cramer, responsable services logistiques et membre de la direction du groupe Poste.

Découvrez nos contenus sponsorisés
5 idées pour un automne inoubliable
Présenté par
5 idées pour un automne inoubliable
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Présenté par
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Étude sur la santé
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Présenté par
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Découvrir, expérimenter, déguster
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Le temps partiel a des conséquences importantes pour la prévoyance
Présenté par
Le temps partiel a des conséquences importantes pour la prévoyance
Le budget familial
Stratégies pour une retraite stable malgré le temps passé en famille
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus