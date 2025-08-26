DE
La police municipale de Lausanne dans la tourmente
Quatre policiers suspendus: la FSFP dénonce des accusations graves

La Fédération suisse des fonctionnaires de police (FSFP) exprime son inquiétude face à la suspension de quatre policiers à Lausanne pour comportement discriminatoire. Elle condamne fermement le racisme et le sexisme, tout en soulignant l'importance d'une enquête.
Publié: il y a 20 minutes
Écouter
Un rapport accablant secoue la police municipale de Lausanne. (image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Fédération suisse des fonctionnaires de police (FSFP) a pris connaissance avec «inquiétude» de la suspension de quatre policiers de la police municipale de Lausanne. Les accusations sont graves et ne doivent pas être minimisées. Le racisme, le sexisme ou les idées antisémites n'ont pas leur place dans la police, affirme la FSP.

La faîtière se «distancie clairement de toute forme de comportement discriminatoire», écrit-elle mardi dans un communiqué. «Les cas isolés de comportement discriminatoire ne doivent pas être tolérés, tout comme les jugements hâtifs à l'égard de toute une catégorie professionnelle», ajoute-t-elle.

Meilleure formation

«Il est essentiel que les incidents soient traités de manière transparente, sans pour autant discréditer les milliers de policières et policiers qui accomplissent chaque jour un travail irréprochable», poursuit le communiqué. La FSFP continuera à «tout mettre en œuvre pour renforcer la confiance dans la police».

Pour la fédération, le rôle des cadres est particulièrement important. «Les cadres de la police sont chargés de définir des normes claires, de les mettre en œuvre et de veiller à leur respect, notamment en accompagnant les collaborateurs dans leur travail quotidien». La FSFP demande ainsi que ces thèmes soient davantage pris en compte dans la formation des cadres et intégrés de manière systématique dans leurs activités.

Ces incidents ne doivent pas occulter le fait que la grande majorité des policiers en Suisse accomplissent leur travail avec professionnalisme, intégrité et un grand engagement personnel, tient encore à souligner la faîtière.

