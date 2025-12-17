DE
FR

La gauche fermement opposée
Feu vert du Conseil des Etats au programme d'économies 2027

Le Conseil des Etats approuve le programme d'allègement 2027 du Conseil fédéral, malgré l'opposition de la gauche. Le plan vise à économiser 2,4 milliards de francs en 2027 pour faire face à la hausse des dépenses, notamment dans l'armée et l'AVS.
Publié: 11:23 heures
Le sénateur socialiste Baptiste Hurni (NE) a plaidé contre le programme d'économies au Conseil des Etats. Mais la Chambre ne l'a pas suivi et est entrée en matière mercredi.
Photo: PETER SCHNEIDER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Confédération doit économiser pour faire face à la hausse des dépenses. Le Conseil des Etats est entré en matière mercredi sur le programme d'allègement 2027 du Conseil fédéral, par 34 voix contre 10. Contre l'avis de la gauche, qui a dénoncé un exercice «inutile».

Le Conseil fédéral propose un paquet d'économies composé de 57 mesures. Celles-ci sont indispensables pour accélérer la hausse des ressources de l'armée et financer la contribution de la Confédération à l'AVS tout en respectant le frein à l'endettement, estime le gouvernement.

La ministre des finances Karin Keller-Sutter propose d'épargner 2,4 milliards de francs en 2027, puis environ 3 milliards en 2028 et en 2029, notamment dans la politique climatique, le transport de voyageurs, l'asile, la coopération internationale ou la recherche.

A lire aussi
Le Conseil des Etats s'empare ce mercredi de l'impopulaire programme d'économies 2027
La gauche rejette tout
Le Conseil des Etats débat ce mercredi du programme d'économies 2027
Une liste des lacunes recense les retards qui saignent le portefeuille des Suisses
Des années de retard
Ces manquements de Berne font saigner le portefeuille des Suisses

Un exercice «inutile» et «violent»

Le camp bourgeois a défendu unanimement la nécessité du programme. Sans cela, des coupes supplémentaires seront inévitables dans des domaines comme l'agriculture, l'éducation ou la culture dans le budget 2027, a dit pour la commission Jakob Stark (UDC/TG).

La gauche a dénoncé un exercice «inutile» et «violent». Les comptes de la Confédération sont systématiquement meilleurs que prévu. Ce programme matraque les faibles et épargne les forts, a lancé le sénateur Baptiste Hunri (PS/NE), sans succès.

Les débats se poursuivent. La Chambre des cantons devrait revoir les économies du Conseil fédéral à la baisse. Contrairement à ce dernier, la droite ne veut par exemple pas augmenter l'impôt sur les retraits en capital des 2e et 3e piliers.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus