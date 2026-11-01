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Remous autour de la candidate genevoise
La connexion monégasque et les millions du père de Céline Amaudruz

Céline Amaudruz veut devenir conseillère fédérale. Seulement voilà, l'héritage monégasque de son père vient désormais faire parler de lui. Interrogée, la Genevoise dénonce une «chasse aux sorcières» contre les politiciens.
Publié: 13:10 heures
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Céline Amaudruz et son père Michel Amaudruz, aujourd'hui décédé.
Photo: Website SVP
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Raphael Rauch

Quand il s'agit des travailleurs frontaliers français, l'Union démocratique du centre (UDC) genevoise ne fait aucun cadeau et scande toujours le même refrain: chaque jour, des dizaines de milliers de «frontaliers» investissent le canton, faisant peser une pression accrue sur les salaires et encombrant les routes. Dans ce discours musclé, une réalité est pourtant souvent passée sous silence: Genève dépend lourdement de ces employées de maison, personnel soignant ou autres médecins venus de France.

Céline Amaudruz, candidate genevoise au Conseil fédéral et vice-présidente de l'UDC Suisse, manœuvre avec habileté au milieu de ces tensions. Tantôt ferme, tantôt conciliante: «Je ne reproche rien aux frontaliers, ils utilisent simplement un système qu'on leur propose, répète-t-elle régulièrement. Ce sont les conditions-cadres légales et les accords qu'il faut modifier.»

Le père d'Amaudruz représentait des dictateurs

Modifier les règles, combler les lacunes: voilà une ligne de conduite que la députée genevoise applique avec beaucoup plus de retenue dès lors qu’il s’agit des grandes fortunes. Une discrétion qui s'explique en partie par son histoire familiale.

Le 3 janvier 2022, Michel Amaudruz, le père de Céline Amaudruz, est décédé. Le politicien genevois de l'UDC et avocat d'affaires était vu dans le milieu de la justice à la fois comme une sommité qui se battait sans relâche pour ses clients, et comme un adversaire redouté de tous devant les tribunaux. Un juriste ayant autrefois travaillé pour lui le décrit à Blick comme un avocat brillant, mais aussi comme un patron arrogant et condescendant.

Le père de Céline Amaudruz était un expert des questions patrimoniales internationales. Le multimillionnaire comptait plusieurs dictateurs parmi ses clients et avait notamment aidé à dissimuler la villa de luxe d'un ancien ministre russe sur la Côte d'Azur grâce à des montages de sociétés complexes.

Une vie entre Genève et Monaco

Les informations portées à la connaissance de Blick montrent aujourd'hui à quel point les liens de la famille avec le paradis fiscal monégasque étaient étroits: Michel Amaudruz avait officiellement établi son domicile principal dans la Principauté de Monaco, tout comme sa seconde épouse. Il est impossible de reconstituer le temps exact que passait le couple sur la côte méditerrannéenne ou dans sa Genève natale. La patriarche s'ést finalement éteint dans la Cité de Calvin, après une «longue maladie», comme l'indique son avis de décès.

Blick s'est vu transmettre des documents et des e-mails ayant fuité et provenant de l'entourage d'un notaire et politicien monégasque. Ces sources mettent en lumière la lutte autour de l'héritage de plusieurs millions, comprenant également des comptes à Monaco. Après le décès, une question s'est notamment posée: la succession devrait-elle être réglée selon le droit monégasque ou le droit suisse?

E-mail de la belle-mère au notaire

Un détail croustillant ressort notamment de ces documents. Dans un message adressé à l'étude monégasque, la belle-mère de l'élue a en effet écrit: «J'ai deux belles-filles, X.Y. (née en 1977, nom connu de la rédaction) et Céline Amaudruz (née en 1979), issues du premier mariage de mon mari; celles-ci estiment qu'il serait préférable de régler directement la succession via Monaco.»

Cette démarche a immédiatement déclenché l'inquiétude des spécialistes consultés. Dans un courriel interne, une mise en garde est expressément formulée quant au risque d'une «domiciliation de complaisance» – comprenez plutôt: un simple domicile fictif. Plus préoccupant encore, un juriste note avec alerte: «C'est une PEP suisse !!!» – «PEP», pour «personne politiquement exposée», est un terme issu de la législation sur le blanchiment d'argent.

Pas non plus d'impôt sur les successions à Genève

Comment exactement Céline Amaudruz voulait-elle régler son héritage provenant de Monaco? Sa belle-mère ne souhaite pas s'exprimer à ce sujet. Céline Amaudruz indique à Blick que tout s'est déroulé dans les règles: «En ce qui concerne le for juridique de la succession de mon père, je tiens à préciser que celui-ci a été déterminé conformément au droit applicable, sans que j'intervienne personnellement dans ce processus. J'insiste pour que votre article mentionne expressément que les e-mails que vous avez utilisés ont été obtenus illégalement.» Céline Amaudruz souligne également que puisqu'il s'agissait de la succession directe de son père, aucun impôt sur les successions n'aurait été dû, ni à Genève ni à Monaco. Le for monégasque résultait du dernier domicile de son père.

Dans ses e-mails à l'administrateur de la succession, Céline Amaudruz a parfois utilisé sa signature de conseillère nationale avec le logo du Parlement et sa mention de la vice-présidence de l'UDC. Héritage privé et fonction politique se sont donc confondus. Là encore, Céline Amaudruz n'y voit rien de problématique: «Je ne vois pas en quoi la mention transparente de mes fonctions dans une signature devrait poser un problème en matière de conformité bancaire.»

Pour Céline Amaudruz, le véritable problème réside plutôt dans le vol de données. La Genevoise évoque une «chasse aux sorcières» contre les politiciens qui relève, selon elle, d'«une forme de harcèlement visant à nuire à la réputation et à l'intégrité d'une personne».

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