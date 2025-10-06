La Confédération souhaite étendre massivement les tronçons d'autoroute sur lesquels la vitesse est limitée à 80 km/h aux heures de pointe. Blick vous montre quelles sont les routes concernées.

1/4 Les autoroutes suisses sont très chargées. Photo: Raphaël Dupain

Lucien Fluri , Anna Clara Kohler et Marcel Aerni

80 km/h. Ce sera bientôt une réalité en de nombreux endroits sur les autoroutes suisses. La Confédération prévoit en effet un grand coup de frein: dans les années à venir, la vitesse sera réduite sur la moitié des tronçons autoroutiers durant les heures de pointe.

La Confédération souhaite ainsi atténuer la charge de trafic. Concrètement, cela sera possible grâce à des affichages électroniques au-dessus de la chaussée, qui passeront à 80 km/h lorsque le trafic sera trop dense.

Quels tronçons sont concernés? Voici une carte qui montre où la vitesse de 80 km/h est déjà appliquée aux heures de pointe – et où elle le sera bientôt.

Comme le montre la carte, une grande partie des autoroutes suisses est concernée. Aujourd'hui, ce sont environ 500 kilomètres sur lesquels la vitesse est réduite aux heures de pointe. Dans les années à venir, cela devrait être le cas pour 1100 des 2254,5 kilomètres d'autoroutes que compte la Suisse.

Mais pourquoi 80 km/h en particulier? Selon l'Office fédéral des routes (OFROU), c'est à cette vitesse qu'une autoroute atteint sa capacité maximale. Les vitesses des voitures s'y équilibrent, les changements de voie et les manœuvres de freinage sont moins fréquents et le flux de circulation est donc plus stable.

Des embouteillages qui coûtent des milliards à la Suisse

Les autoroutes suisses n'ont jamais été aussi surchargées. En 2024, il n'y a jamais eu autant d'heures d'embouteillage sur le réseau de nos routes nationales: les statisticiens en ont compté 55'500. Rien que depuis 2019, ce chiffre a presque doublé.

Et les embouteillages coûtent cher à la Suisse. En 2019 par exemple, il y a eu 73 millions d'heures perdues à cause des bouchons. «Cela correspond à un manque à gagner d'environ trois milliards de francs», a calculé l'Office fédéral de la statistique.

L'autoroute la plus fréquentée est l'A2 près de Muttenz, dans le Canton de Bâle-Campagne. En moyenne, 131'928 véhicules y passent chaque jour.

Un cinquième de plus qu'en 2000

88,5 milliards de kilomètres ont été parcourus par des voitures de tourisme en Suisse en 2023. C'est un cinquième de plus qu'en 2000. Un Suisse ou une Suissesse parcourt en moyenne 30 kilomètres par jour en voiture.

En raison de l'augmentation du trafic, le réseau autoroutier est à bout de souffle, et ce, en de nombreux endroits. Dans certains d'entre eux, les autoroutes devront être élargies au cours des prochaines années. Ainsi, un élargissement à six voies est actuellement en cours entre Luterbach et Härkingen, dans le canton de Soleure.

Toutefois, l'année dernière, le peuple a refusé dans les urnes une nouvelle extension de l'autoroute. L'Office fédéral des routes mise donc sur d'autres mesures que la réduction de la vitesse aux heures de pointe. Un exemple est celui de la bande d'arrêt d'urgence, qui peut être libérée comme voie de circulation supplémentaire.