Depuis 2019, les heures d'embouteillage sur les autoroutes suisses ont presque doublé. Pour y remédier, la Confédération mise sur des limitations de vitesse aux heures de pointe. En cas de bouchons, la limite passera à 80 km/h sur la moitié des tronçons du pays.

La vitesse pourra être limitée à 80 km/h sur la moitié des autoroutes suisses!

La Confédération met un coup de frein aux conducteurs

1/6 Voici les panneaux électroniques qui indiquent les réductions vitesse sur les autoroutes suisses. Photo: keystone-sda.ch

Anna Clara Kohler et Lucien Fluri

Les heures passées dans les embouteillages ne cessent d’augmenter en Suisse. Depuis 2019, elles ont presque doublé. L’an dernier, le trafic est resté paralysé pendant environ 55'500 heures, un record!

La principale cause de ces bouchons reste la surcharge du trafic autoroutier. Pour y remédier, la Confédération met sur la table une mesure controversée: une réduction de la vitesse à grande échelle. Sur les tronçons les plus fréquentés, la limite passera donc de 120 à 80 km/h aux heures de pointe. En cas d'abaissement, les conducteurs seront mis au courant grâce aux panneaux électroniques installés au-dessus des voies.

Toujours plus de kilomètres concernés

C'est une véritable offensive que prépare l'administration fédérale afin de mettre en place cette mesure choc. Actuellement, 1015 «kilomètres directionnels» – soit environ 500 kilomètres d’autoroute si l’on compte les deux sens – sont déjà équipés de panneaux électroniques permettant d'abaisser la vitesse maximale aux heures de pointe.

A terme, ce chiffre doit doubler. «Dans les prochaines années, un développement couvrant jusqu’à 2200 kilomètres directionnels est prévu», indique un porte-parole de l’Office fédéral des routes (OFROU) à Blick.

Le réseau national des routes suisses totalise 2254,5 kilomètres, soit environ 4500 kilomètres directionnels. A terme, près de la moitié devrait donc être équipée de panneaux électroniques permettant d’imposer temporairement la limite de 80 km/h. En 2020, seuls 300 kilomètres directionnels étaient concerné. En cinq ans, le dispositif a donc déjà triplé.

Limiter, soit: mais pourquoi 80 km/h?

Mais pourquoi recourir à une telle mesure? Selon l’OFROU, une autoroute atteint sa capacité maximale à une vitesse d’environ 80 km/h: à ce stade, les vitesses des véhicules s’harmonisent, les changements de voie et les coups de frein se raréfient, et le trafic reste plus fluide.

Cela fait une vingtaine d'années que la Confédération utilise des panneaux électroniques placés au-dessus des voies. Dès que la circulation se fluidifie, la limite de vitesse est automatiquement relevée.

Une mesure qui fait grincer des dents

Mais la mesure ne fait pas l’unanimité. Le conseiller national de l'Union démocratique du centre (UDC) Rémy Wyssmann fustige par exemple une «introduction sournoise du 80 km/h, à l’encontre de la volonté du législateur». Il déplore le fait que «l’administration décide pratiquement seule» et mette en doute l’efficacité du dispositif. Selon lui, la réduction de vitesse entraîne un ralentissement encore plus précoce sur les tronçons concernés.

Ce n'est un secret pour personne: les autoroutes suffoquent. Certes, plusieurs tronçons sont en cours d'élargissement, notamment entre Luterbach et Härkingen dans le canton de Soleure, où un chantier vise à porter la route à six voies. Mais l’an dernier, le peuple a rejeté dans les urnes un projet d’extension supplémentaire.

Pléthore de mesures

L’Office fédéral des routes mise donc, en complément de la réduction de vitesse aux heures de pointe, sur d’autres mesures. Ainsi, à certains endroits, la bande d’arrêt d’urgence a été ouverte à la circulation afin de servir de voie supplémentaire.

Dans d'autres cas, des feux de régulation ont été installés à l’entrée des autoroutes pour contrôler le flux. Lorsqu'ils sont fonctionnels, les voitures ne peuvent accéder à la voie principale qu’individuellement ou par petits groupes, ceci pour éviter la formation de bouchons.

Enfin, sur plusieurs tronçons à deux voies, le dépassement a été interdit pour certains camions. Une règle qui permet de limiter les manœuvres dangereuses et de maintenir un trafic plus fluide.