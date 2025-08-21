Swiss lance une nouvelle First Grand Suite, combinant deux cabines verrouillables de première classe en un espace privé pouvant accueillir jusqu'à trois personnes. Les tarifs s'élèvent autour des 30'000 francs.

Swiss présente sa First Grand Suite, un espace privé à plusieurs dizaines de milliers de francs

1/5 Du luxe au-dessus des nuages, telle est la promesse de la First Grand Suite de Swiss. Photo: Swiss International Air Lines

Jean-Claude Raemy

Il y a quelques semaines, Swiss avait dévoilé son nouveau concept premium, qui inclut des cabines verrouillables en Première classe. Mais les critiques ont été vives: elles reprochent à la compagnie un manque d'innovation, plusieurs autres compagnies proposant ce concept depuis bien longtemps déjà.

Ni une ni deux, Swiss a franchi une nouvelle étape en lançant la First Grand Suite, un espace privatif réunissant deux suites voisines, transformables à souhait en chambre, bureau ou salle de réunion. Séparée du reste de la cabine par des cloisons de plus de 1,80 mètre de haut, cette suite exclusive peut accueillir jusqu’à trois personnes.

Un luxe à partir de 30'000 francs

Mais à quel prix? Interrogée par Blick, la compagnie précise que le tarif varie selon les vols, mais s’élève en moyenne à trois fois celui d’un billet standard de première classe, quel que soit le nombre de passagers.

Si Swiss ne communique pas encore ses prix exacts, un billet en première classe long-courrier se situe généralement juste en dessous des 10'000 francs. Sur le nouvel Airbus A350, qui prendra du service début 2026, ce seuil devrait être dépassé – ce qui laisse présager un prix de départ d’environ 30'000 francs pour la First Grand Suite.

Malgré cette somme conséquente, l’offre reste bien en deçà des tarifs habituels d’un vol long-courrier en jet privé, où les prix grimpent rapidement à six chiffres, selon l’appareil et le niveau de service.