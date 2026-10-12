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Victime abattue en pleine rue
Peine réduite en appel pour un homme jugé coupable du meurtre de son associé

La Cour suprême thurgovienne a réduit de 16 à 14,5 ans la peine d’un homme condamné pour le meurtre de son associé à Kreuzlingen en avril 2023. Le jugement n’est pas encore définitif.
Publié: il y a 22 minutes
La Cour suprême thurgovienne a réduit de 16 à 14,5 ans la peine d’un homme condamné pour le meurtre de son associé à Kreuzlingen en avril 2023.
Photo: Bodensee Arena
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ATS Agence télégraphique suisse

Un homme condamné en février dernier pour le meurtre de son associé d'affaires à Kreuzlingen (TG) a vu sa peine réduite en appel de 16 à 14,5 ans de prison. En avril 2023, le prévenu avait abattu sa victime en pleine rue.

Le prévenu est condamné en deuxième instance à une peine privative de liberté de 14,5 ans pour meurtre, a indiqué lundi à Keystone-ATS un porte-parole de la Cour suprême thurgovienne. Il confirmait une information relayée par la radio-télévision alémanique SRF.

En avril 2023, le prévenu, alors âgé de 49 ans, avait abattu son associé d'affaires en tirant à trois reprises avec son revolver, la troisième en visant sa tête. La victime avait succombé à ses blessures à l’hôpital quelques heures après.

Le procès en première instance s'est tenu en février. L'accusé a expliqué avoir «disjoncté» à la suite d'un long conflit concernant un investissement que son associé refusait de lui rembourser. Le Tribunal de district de Kreuzlingen l'a condamné à 16 ans de prison pour meurtre.

Arme pointée sur un témoin

L'audience devant la cour d'appel a eu lieu le 1er octobre. L’accusé, reconnu coupable en première instance de mise en danger de la vie d'autrui, se voit en revanche acquitté de ce chef d’accusation en deuxième instance.

Un employé de la commune avait été témoin des faits. Selon l’acte d’accusation, il avait interpellé l'auteur des tirs après les coups de feu. Le tireur s’était alors tourné vers le témoin et avait pointé son arme sur lui. L'employé communal s’était mis à l’abri derrière une remorque et avait composé le numéro d'urgence.

L'accusé purge actuellement sa peine de manière anticipée. Le jugement n’est pas encore définitif et les motifs écrits n’ont pas encore été publiés.

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